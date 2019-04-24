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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Тони Шуньич о матче с "Зенитом": в РПЛ нет соперников, которых невозможно обыграть

Защитник "Динамо" Тони Шуньич поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в рамках 25-го тура РПЛ.

"Можно ли обыграть "Зенит" второй раз за сезон? В РПЛ все реально. В лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. У питерцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице. Шансы победить небольшие, но они есть. Мы хорошо играем против лидеров в этом сезоне", - цитируют Шуньича "Известия".
Теги: Шуньич Динамо Зенит
Сегодня, 05:29
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