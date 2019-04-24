Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 25-го тура РПЛ

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (9)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (9)
Вчера, 23:53
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
Вчера, 23:52
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (7)
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (7)
Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Вчера, 23:17
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 23:15
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Вчера, 22:18
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (5)
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (5)
Вчера, 22:04
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 25-го тура РПЛ
С чемпионом в российском футболе мы наконец-то определились, но борьба за попадание в ЛЧ между «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА и даже «Спартаком» ещё не закончилась. О том, у кого на эти выходные выше шансы укрепить свои позиции.
Репетиция ответного матча в Кубке. «Ростов» и «Локо» рубятся между собой в полуфинале – и уже сыграли в Москве результативную ничью 2:2.
У «Ростова» после победы над «Спартаком» была реальная возможность побороться за пятую строчку, нырнуть в Лигу Европы через чемпионат, но в следующем же туре команда Карпина звонко влетела «Оренбургу», после чего южанам оставалось только жаловаться на судей. Теперь для «Ростова» по большому счёту одна надежда – цепляться за Кубок. Там и возможность взять трофей, и не так далеко осталось до права на еврокубки. Можно ещё, конечно, в случае поражения от «Локо» поболеть за них в финале (в случае победы москвичей в Кубке, шестое место приведёт в Лигу Европы), но такой путь дончане наверняка оставят на крайний случай.
Ну а для «Локомотива», несмотря на исчезновение чемпионской интриги, погоня в чемпионате продолжается – на кону место в Лиге Чемпионов. Пока у «железнодорожников» среди главных претендентов самые высокие шансы.
Как и «Локо», «Краснодару» больше нечего мечтать о чемпионстве – после поражения от «Зенита» остаётся лишь верить в попадание в ЛЧ. Для «Ахмата» домашние матчи в этом сезоне складываются не особо удачно, последний раз грозненцы побеждали дома ещё в декабре. На стороне «быков» игровая форма и более прочная мотивация – «Ахмату» на безопасном 9-м месте и так вполне комфортно, пусть Мусаеву придется обойтись без Шапи и Перейры (у обоих перебор жёлтых).
Воспрянувшая было при Евсееве «Уфа» несправедливо потеряла очки на «Енисее» (провели слабый второй тайм, но в первом били пенальти и вообще должны были забивать), а затем из-за провалов в обороне не смогла навязать борьбу «Арсеналу». «Уфа» подвисла в зоне стыков – до «Крыльев» добраться будет очень непросто (разница в шесть очков), а вот рухнуть в зону прямого вылета можно легко (до «Анжи» всего лишь 2 балла).
«Рубин» без бензина пытается докатить до финишной прямой. После трансферного зимнего кошмара команда одержала только одну победу, а в атаке хоть что-то показывает один Байрамян (его из-за перебора жёлтых карточек как раз не будет на этот раз). Долгое время казалось, что бояться Казани в плане турнирных перспектив нечего, но неожиданно подкрались стыки – от «Крыльев» «Рубин» оторван всего лишь на три очка.
Шансов на Лигу Чемпионов у «армейцев» не очень много, но ЦСКА наверняка будет бороться до последнего, ведь для скромного московского клуба это одно из условий выживания. Очередной соперник - бедовый «Анжи», совсем расклеившийся этой весной. Даже у харизматичного Адиева заканчиваются слова, чтобы мотивировать игроков, играющих за одни обещания.
Но расслабляться болельщикам ЦСКА рановато, учитывая, насколько охотно «армейцы» в этом году отдают очки в тех матчах, в которых они должны были однозначно побеждать. Махачкала уже доказывала на протяжении сезона, что в они умеют упираться и против больших клубов. Правда, последние выезды команды Адиева закончили счётом 0:5 (в Краснодар и Петербург).
«Зенит» де-факто снял все вопросы о чемпионстве, обыграв на выезде «Краснодар». Теперь команде Семака остаётся не допустить кошмарных потерь в оставшихся турах и лишний раз можно даже не особенно напрягаться – шансов у преследователей, скорее всего, просто не будет.
Правда, в самом скандальном противостоянии нашего футбола (даже ЦСКА и «Спартак» не дарили нам столько трешовых историй) выложиться придётся. «Динамо» бултыхается недалеко от зоны стыков, так что усугубить положение несчастных москвичей «Зениту» наверняка будет приятно.
Над Аленичевым теперь глумится свой же пресс-атташе. После поражения от «Спартака» на пресс-конференции наставник «Енисея» признался, что «Спартаку» очки сейчас нужнее. Станислав Меркис отреагировал таким твитом
Если уважения к тренеру нет даже среди персонала, что говорить о куда более требовательных в этом плане футболистах? Шансов спастись у «Енисея» не стало уже давно, но теперь не осталось шансов даже на то, чтобы покинуть премьер-лигу хоть как-нибудь не совсем позорно. Так что для «Оренбурга» это неплохой трамплин, который в теории может помочь сократить отставание от «Спартака», если москвичи оступятся в Туле.
Екатеринбург наконец-то разогнался, хоть и не перестал пропускать, и в последних четырёх матчах команда Парфёнова не проигрывает: правда, и противостоять ей приходилось тому же «Енисею» и «Рубину». Но всё равно «Урал» выглядит здоровее на фоне задержавшихся в зоне стыков «Крыльев».
Самара мощно начала этот год, но быстро сдулась и теперь у неё только одна победа в пяти последних матчах (и четыре поражения). Да и та случилась над полуживым «Рубином». Если Божович не хочет в конце сезона играть с командами из ФНЛ за право остаться в премьер-лиге, «Урал» надо обыгрывать – он почти прямой конкурент Самары. И разница между ними – как раз три очка.
У Кононова не остаётся выбора – либо побеждать свою бывшую команду, либо, видимо, покидать «Спартак». После поражений от ЦСКА и «Ростова», которые отодвинули «красно-белых» от борьбы за Лигу Чемпионов, недовольство наставником достигло максимума – и даже ходили слухи о том, что руководство разговаривало с Кононовым по телефону в категоричной манере.
Но просто (как дома против «Енисея») с «Арсеналом» наверняка не будет. Тула в этом сезоне приложила «Зенит» и ЦСКА, а ещё грохнула «красно-белых» в Москве. При своих болельщиках «Арсенал» только сильнее – да и плести легендарные кружева на суровых тульских полях будет гораздо сложнее.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Ростов» - «Локомотив»
Среда, 19:00. Матч Премьер
Среда, 19:00. Матч Премьер
Репетиция ответного матча в Кубке. «Ростов» и «Локо» рубятся между собой в полуфинале – и уже сыграли в Москве результативную ничью 2:2.
У «Ростова» после победы над «Спартаком» была реальная возможность побороться за пятую строчку, нырнуть в Лигу Европы через чемпионат, но в следующем же туре команда Карпина звонко влетела «Оренбургу», после чего южанам оставалось только жаловаться на судей. Теперь для «Ростова» по большому счёту одна надежда – цепляться за Кубок. Там и возможность взять трофей, и не так далеко осталось до права на еврокубки. Можно ещё, конечно, в случае поражения от «Локо» поболеть за них в финале (в случае победы москвичей в Кубке, шестое место приведёт в Лигу Европы), но такой путь дончане наверняка оставят на крайний случай.
Ну а для «Локомотива», несмотря на исчезновение чемпионской интриги, погоня в чемпионате продолжается – на кону место в Лиге Чемпионов. Пока у «железнодорожников» среди главных претендентов самые высокие шансы.
«Ахмат» - «Краснодар»
Среда, 19:00. Матч Футбол 2
Среда, 19:00. Матч Футбол 2
Как и «Локо», «Краснодару» больше нечего мечтать о чемпионстве – после поражения от «Зенита» остаётся лишь верить в попадание в ЛЧ. Для «Ахмата» домашние матчи в этом сезоне складываются не особо удачно, последний раз грозненцы побеждали дома ещё в декабре. На стороне «быков» игровая форма и более прочная мотивация – «Ахмату» на безопасном 9-м месте и так вполне комфортно, пусть Мусаеву придется обойтись без Шапи и Перейры (у обоих перебор жёлтых).
«Рубин» - «Уфа»
Серда, 19:30. Матч ТВ
Серда, 19:30. Матч ТВ
Воспрянувшая было при Евсееве «Уфа» несправедливо потеряла очки на «Енисее» (провели слабый второй тайм, но в первом били пенальти и вообще должны были забивать), а затем из-за провалов в обороне не смогла навязать борьбу «Арсеналу». «Уфа» подвисла в зоне стыков – до «Крыльев» добраться будет очень непросто (разница в шесть очков), а вот рухнуть в зону прямого вылета можно легко (до «Анжи» всего лишь 2 балла).
«Рубин» без бензина пытается докатить до финишной прямой. После трансферного зимнего кошмара команда одержала только одну победу, а в атаке хоть что-то показывает один Байрамян (его из-за перебора жёлтых карточек как раз не будет на этот раз). Долгое время казалось, что бояться Казани в плане турнирных перспектив нечего, но неожиданно подкрались стыки – от «Крыльев» «Рубин» оторван всего лишь на три очка.
ЦСКА - «Анжи»
Среда, 19:30. Матч Футбол 1
Среда, 19:30. Матч Футбол 1
Шансов на Лигу Чемпионов у «армейцев» не очень много, но ЦСКА наверняка будет бороться до последнего, ведь для скромного московского клуба это одно из условий выживания. Очередной соперник - бедовый «Анжи», совсем расклеившийся этой весной. Даже у харизматичного Адиева заканчиваются слова, чтобы мотивировать игроков, играющих за одни обещания.
Но расслабляться болельщикам ЦСКА рановато, учитывая, насколько охотно «армейцы» в этом году отдают очки в тех матчах, в которых они должны были однозначно побеждать. Махачкала уже доказывала на протяжении сезона, что в они умеют упираться и против больших клубов. Правда, последние выезды команды Адиева закончили счётом 0:5 (в Краснодар и Петербург).
«Зенит» - «Динамо»
Среда, 21:00. Матч Премьер
Среда, 21:00. Матч Премьер
«Зенит» де-факто снял все вопросы о чемпионстве, обыграв на выезде «Краснодар». Теперь команде Семака остаётся не допустить кошмарных потерь в оставшихся турах и лишний раз можно даже не особенно напрягаться – шансов у преследователей, скорее всего, просто не будет.
Правда, в самом скандальном противостоянии нашего футбола (даже ЦСКА и «Спартак» не дарили нам столько трешовых историй) выложиться придётся. «Динамо» бултыхается недалеко от зоны стыков, так что усугубить положение несчастных москвичей «Зениту» наверняка будет приятно.
«Енисей» - «Оренбург»
Четверг, 16:00. Матч Премьер
Четверг, 16:00. Матч Премьер
Над Аленичевым теперь глумится свой же пресс-атташе. После поражения от «Спартака» на пресс-конференции наставник «Енисея» признался, что «Спартаку» очки сейчас нужнее. Станислав Меркис отреагировал таким твитом
Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»— Станислав Меркис (@Merkis_) April 22, 2019
С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное
Если уважения к тренеру нет даже среди персонала, что говорить о куда более требовательных в этом плане футболистах? Шансов спастись у «Енисея» не стало уже давно, но теперь не осталось шансов даже на то, чтобы покинуть премьер-лигу хоть как-нибудь не совсем позорно. Так что для «Оренбурга» это неплохой трамплин, который в теории может помочь сократить отставание от «Спартака», если москвичи оступятся в Туле.
«Крылья Советов» - «Урал»
Четверг, 18:30. Матч ТВ
Четверг, 18:30. Матч ТВ
Екатеринбург наконец-то разогнался, хоть и не перестал пропускать, и в последних четырёх матчах команда Парфёнова не проигрывает: правда, и противостоять ей приходилось тому же «Енисею» и «Рубину». Но всё равно «Урал» выглядит здоровее на фоне задержавшихся в зоне стыков «Крыльев».
Самара мощно начала этот год, но быстро сдулась и теперь у неё только одна победа в пяти последних матчах (и четыре поражения). Да и та случилась над полуживым «Рубином». Если Божович не хочет в конце сезона играть с командами из ФНЛ за право остаться в премьер-лиге, «Урал» надо обыгрывать – он почти прямой конкурент Самары. И разница между ними – как раз три очка.
«Арсенал» - «Спартак»
Четверг, 20:30. Матч Премьер
Четверг, 20:30. Матч Премьер
У Кононова не остаётся выбора – либо побеждать свою бывшую команду, либо, видимо, покидать «Спартак». После поражений от ЦСКА и «Ростова», которые отодвинули «красно-белых» от борьбы за Лигу Чемпионов, недовольство наставником достигло максимума – и даже ходили слухи о том, что руководство разговаривало с Кононовым по телефону в категоричной манере.
Но просто (как дома против «Енисея») с «Арсеналом» наверняка не будет. Тула в этом сезоне приложила «Зенит» и ЦСКА, а ещё грохнула «красно-белых» в Москве. При своих болельщиках «Арсенал» только сильнее – да и плести легендарные кружева на суровых тульских полях будет гораздо сложнее.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.