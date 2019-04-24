Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 25-го тура РПЛ

«Ростов» - «Локомотив»

Среда, 19:00. Матч Премьер

«Ахмат» - «Краснодар»

Среда, 19:00. Матч Футбол 2

«Рубин» - «Уфа»

Серда, 19:30. Матч ТВ

ЦСКА - «Анжи»

Среда, 19:30. Матч Футбол 1

«Зенит» - «Динамо»

Среда, 21:00. Матч Премьер

«Енисей» - «Оренбург»

Четверг, 16:00. Матч Премьер

Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»



С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное