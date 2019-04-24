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1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
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Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 25-го тура РПЛ

С чемпионом в российском футболе мы наконец-то определились, но борьба за попадание в ЛЧ между «Локомотивом», «Краснодаром», ЦСКА и даже «Спартаком» ещё не закончилась. О том, у кого на эти выходные выше шансы укрепить свои позиции.

Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 25-го тура РПЛ


«Ростов» - «Локомотив»
Среда, 19:00. Матч Премьер


Репетиция ответного матча в Кубке. «Ростов» и «Локо» рубятся между собой в полуфинале – и уже сыграли в Москве результативную ничью 2:2.

У «Ростова» после победы над «Спартаком» была реальная возможность побороться за пятую строчку, нырнуть в Лигу Европы через чемпионат, но в следующем же туре команда Карпина звонко влетела «Оренбургу», после чего южанам оставалось только жаловаться на судей. Теперь для «Ростова» по большому счёту одна надежда – цепляться за Кубок. Там и возможность взять трофей, и не так далеко осталось до права на еврокубки. Можно ещё, конечно, в случае поражения от «Локо» поболеть за них в финале (в случае победы москвичей в Кубке, шестое место приведёт в Лигу Европы), но такой путь дончане наверняка оставят на крайний случай.

Ну а для «Локомотива», несмотря на исчезновение чемпионской интриги, погоня в чемпионате продолжается – на кону место в Лиге Чемпионов. Пока у «железнодорожников» среди главных претендентов самые высокие шансы.


«Ахмат» - «Краснодар»
Среда, 19:00. Матч Футбол 2


Как и «Локо», «Краснодару» больше нечего мечтать о чемпионстве – после поражения от «Зенита» остаётся лишь верить в попадание в ЛЧ. Для «Ахмата» домашние матчи в этом сезоне складываются не особо удачно, последний раз грозненцы побеждали дома ещё в декабре. На стороне «быков» игровая форма и более прочная мотивация – «Ахмату» на безопасном 9-м месте и так вполне комфортно, пусть Мусаеву придется обойтись без Шапи и Перейры (у обоих перебор жёлтых).


«Рубин» - «Уфа»
Серда, 19:30. Матч ТВ


Воспрянувшая было при Евсееве «Уфа» несправедливо потеряла очки на «Енисее» (провели слабый второй тайм, но в первом били пенальти и вообще должны были забивать), а затем из-за провалов в обороне не смогла навязать борьбу «Арсеналу». «Уфа» подвисла в зоне стыков – до «Крыльев» добраться будет очень непросто (разница в шесть очков), а вот рухнуть в зону прямого вылета можно легко (до «Анжи» всего лишь 2 балла).

«Рубин» без бензина пытается докатить до финишной прямой. После трансферного зимнего кошмара команда одержала только одну победу, а в атаке хоть что-то показывает один Байрамян (его из-за перебора жёлтых карточек как раз не будет на этот раз). Долгое время казалось, что бояться Казани в плане турнирных перспектив нечего, но неожиданно подкрались стыки – от «Крыльев» «Рубин» оторван всего лишь на три очка.


ЦСКА - «Анжи»
Среда, 19:30. Матч Футбол 1


Шансов на Лигу Чемпионов у «армейцев» не очень много, но ЦСКА наверняка будет бороться до последнего, ведь для скромного московского клуба это одно из условий выживания. Очередной соперник - бедовый «Анжи», совсем расклеившийся этой весной. Даже у харизматичного Адиева заканчиваются слова, чтобы мотивировать игроков, играющих за одни обещания.

Но расслабляться болельщикам ЦСКА рановато, учитывая, насколько охотно «армейцы» в этом году отдают очки в тех матчах, в которых они должны были однозначно побеждать. Махачкала уже доказывала на протяжении сезона, что в они умеют упираться и против больших клубов. Правда, последние выезды команды Адиева закончили счётом 0:5 (в Краснодар и Петербург).


«Зенит» - «Динамо»
Среда, 21:00. Матч Премьер


«Зенит» де-факто снял все вопросы о чемпионстве, обыграв на выезде «Краснодар». Теперь команде Семака остаётся не допустить кошмарных потерь в оставшихся турах и лишний раз можно даже не особенно напрягаться – шансов у преследователей, скорее всего, просто не будет.

Правда, в самом скандальном противостоянии нашего футбола (даже ЦСКА и «Спартак» не дарили нам столько трешовых историй) выложиться придётся. «Динамо» бултыхается недалеко от зоны стыков, так что усугубить положение несчастных москвичей «Зениту» наверняка будет приятно.


«Енисей» - «Оренбург»
Четверг, 16:00. Матч Премьер


Над Аленичевым теперь глумится свой же пресс-атташе. После поражения от «Спартака» на пресс-конференции наставник «Енисея» признался, что «Спартаку» очки сейчас нужнее. Станислав Меркис отреагировал таким твитом


Если уважения к тренеру нет даже среди персонала, что говорить о куда более требовательных в этом плане футболистах? Шансов спастись у «Енисея» не стало уже давно, но теперь не осталось шансов даже на то, чтобы покинуть премьер-лигу хоть как-нибудь не совсем позорно. Так что для «Оренбурга» это неплохой трамплин, который в теории может помочь сократить отставание от «Спартака», если москвичи оступятся в Туле.


«Крылья Советов» - «Урал»
Четверг, 18:30. Матч ТВ


Екатеринбург наконец-то разогнался, хоть и не перестал пропускать, и в последних четырёх матчах команда Парфёнова не проигрывает: правда, и противостоять ей приходилось тому же «Енисею» и «Рубину». Но всё равно «Урал» выглядит здоровее на фоне задержавшихся в зоне стыков «Крыльев».

Самара мощно начала этот год, но быстро сдулась и теперь у неё только одна победа в пяти последних матчах (и четыре поражения). Да и та случилась над полуживым «Рубином». Если Божович не хочет в конце сезона играть с командами из ФНЛ за право остаться в премьер-лиге, «Урал» надо обыгрывать – он почти прямой конкурент Самары. И разница между ними – как раз три очка.


«Арсенал» - «Спартак»
Четверг, 20:30. Матч Премьер


У Кононова не остаётся выбора – либо побеждать свою бывшую команду, либо, видимо, покидать «Спартак». После поражений от ЦСКА и «Ростова», которые отодвинули «красно-белых» от борьбы за Лигу Чемпионов, недовольство наставником достигло максимума – и даже ходили слухи о том, что руководство разговаривало с Кононовым по телефону в категоричной манере.

Но просто (как дома против «Енисея») с «Арсеналом» наверняка не будет. Тула в этом сезоне приложила «Зенит» и ЦСКА, а ещё грохнула «красно-белых» в Москве. При своих болельщиках «Арсенал» только сильнее – да и плести легендарные кружева на суровых тульских полях будет гораздо сложнее.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Спартак Зенит Локомотив Краснодар Динамо Ростов
Сегодня, 12:08
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