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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Игорь Акинфеев сыграл главную роль в новом клипе "Руки Вверх!"

Сергей Жуков выпустил новое видео группы "Руки Вверх!" на песню "Она меня целует".

Главную роль в клипе сыграл вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Известно, что певца и футболиста связывает многолетняя дружба.

Напомним, что Сергей является крестным сына Игоря Даниила, а Игорь — Ники, дочери Сергея. Вместе с Игорем в клипе снялась и его жена Екатерина Герун.

Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 11:53
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