Игорь Гамула: считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских

Известный тренер Игорь Гамула выразил мнение, что чемпионат России по футболу прогрессирует.– Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких игр, как матч "Краснодара" и "Зенита" (2:3, 20 апреля. – Прим. "СЭ"): захватывающая встреча, интересная, держала напряжение все 90 минут. Да и вообще: команды, которые идут на последних местах, не сдаются. У нас интересный чемпионат, мы прогрессируем. Самое главное – это побольше подобраться к еврокубкам, научиться как можно лучше выступать на европейской арене. В домашнем чемпионате мы смотримся очень неплохо. Считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских.– Было как-то пару лет назад, что "Зенит" набрал отрыв в десять очков, а потом все растерял в концовке. Думаю, что питерцы сейчас все же неплохую форму набрали, плюс хороший подбор футболистов. Думаю, что "Зенит" свое не отпустит. Хотя "Локомотив" и "Краснодар" не сказали свои последние слова. Чем все непредсказуемее, тем интереснее. Остаются очень интересные матчи, все будут стараться попасть в Лигу чемпионов – это и деньги, и престиж. Остается несколько туров до конца, и ни одна из игр не будет проходной.