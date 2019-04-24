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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Игорь Гамула: считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских

Известный тренер Игорь Гамула выразил мнение, что чемпионат России по футболу прогрессирует.

– Как вам в целом сезон РПЛ?

– Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких игр, как матч "Краснодара" и "Зенита" (2:3, 20 апреля. – Прим. "СЭ"): захватывающая встреча, интересная, держала напряжение все 90 минут. Да и вообще: команды, которые идут на последних местах, не сдаются. У нас интересный чемпионат, мы прогрессируем. Самое главное – это побольше подобраться к еврокубкам, научиться как можно лучше выступать на европейской арене. В домашнем чемпионате мы смотримся очень неплохо. Считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских.

– Вы отметили матч "Краснодара" и "Зенита". Нет ощущения, что по его итогам чемпионская гонка все же умерла?

– Было как-то пару лет назад, что "Зенит" набрал отрыв в десять очков, а потом все растерял в концовке. Думаю, что питерцы сейчас все же неплохую форму набрали, плюс хороший подбор футболистов. Думаю, что "Зенит" свое не отпустит. Хотя "Локомотив" и "Краснодар" не сказали свои последние слова. Чем все непредсказуемее, тем интереснее. Остаются очень интересные матчи, все будут стараться попасть в Лигу чемпионов – это и деньги, и престиж. Остается несколько туров до конца, и ни одна из игр не будет проходной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гамула
Сегодня, 12:12
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