Игорь Гамула: считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских

Россия РПЛ 2018/19
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09:48
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Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Вчера, 23:53
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
Вчера, 23:52
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Вчера, 23:17
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 23:15
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Вчера, 22:18
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Вчера, 22:04
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Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Вчера, 20:35
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Вчера, 20:31
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Вчера, 20:03
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
Вчера, 19:52
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Вчера, 19:12
Александр Самедов тренировался в общей группе
Александр Самедов тренировался в общей группе
Игорь Гамула: считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских
Известный тренер Игорь Гамула выразил мнение, что чемпионат России по футболу прогрессирует.
– Как вам в целом сезон РПЛ?
– Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких игр, как матч "Краснодара" и "Зенита" (2:3, 20 апреля. – Прим. "СЭ"): захватывающая встреча, интересная, держала напряжение все 90 минут. Да и вообще: команды, которые идут на последних местах, не сдаются. У нас интересный чемпионат, мы прогрессируем. Самое главное – это побольше подобраться к еврокубкам, научиться как можно лучше выступать на европейской арене. В домашнем чемпионате мы смотримся очень неплохо. Считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских.
– Вы отметили матч "Краснодара" и "Зенита". Нет ощущения, что по его итогам чемпионская гонка все же умерла?
– Было как-то пару лет назад, что "Зенит" набрал отрыв в десять очков, а потом все растерял в концовке. Думаю, что питерцы сейчас все же неплохую форму набрали, плюс хороший подбор футболистов. Думаю, что "Зенит" свое не отпустит. Хотя "Локомотив" и "Краснодар" не сказали свои последние слова. Чем все непредсказуемее, тем интереснее. Остаются очень интересные матчи, все будут стараться попасть в Лигу чемпионов – это и деньги, и престиж. Остается несколько туров до конца, и ни одна из игр не будет проходной.
"Спорт-Экспресс"
– Как вам в целом сезон РПЛ?
– Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких игр, как матч "Краснодара" и "Зенита" (2:3, 20 апреля. – Прим. "СЭ"): захватывающая встреча, интересная, держала напряжение все 90 минут. Да и вообще: команды, которые идут на последних местах, не сдаются. У нас интересный чемпионат, мы прогрессируем. Самое главное – это побольше подобраться к еврокубкам, научиться как можно лучше выступать на европейской арене. В домашнем чемпионате мы смотримся очень неплохо. Считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских.
– Вы отметили матч "Краснодара" и "Зенита". Нет ощущения, что по его итогам чемпионская гонка все же умерла?
– Было как-то пару лет назад, что "Зенит" набрал отрыв в десять очков, а потом все растерял в концовке. Думаю, что питерцы сейчас все же неплохую форму набрали, плюс хороший подбор футболистов. Думаю, что "Зенит" свое не отпустит. Хотя "Локомотив" и "Краснодар" не сказали свои последние слова. Чем все непредсказуемее, тем интереснее. Остаются очень интересные матчи, все будут стараться попасть в Лигу чемпионов – это и деньги, и престиж. Остается несколько туров до конца, и ни одна из игр не будет проходной.
"Спорт-Экспресс"
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