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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Сергей Силкин: увезти из Санкт-Петербурга ничью динамовцам реально

Сергей Силкин: увезти из Санкт-Петербурга ничью динамовцам реально Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 25-го тура чемпионата России.

- После долгожданной для динамовцев победы в последнем матче РПЛ оптимизма у вас прибавилось?

- Насколько добавилось оптимизма, это мы после игры с «Зенитом» посмотрим. Но вы правы: любая победа прибавляет настроения. Динамовцы обязаны были обыгрывать «Крылья Советов», чтобы обезопасить себя. Если бы они не победили прямого конкурента, то непонятно, какие были бы перспективы.

- Чего ждете от игры с «Зенитом»?

- Не надо забывать, что в первом круге «Динамо» у «Зенита» выиграло. Наверное, хозяева поля учтут этот момент и захотят взять реванш. С другой стороны, «Зенит» - без пяти минут чемпион. Ведь игра с «Краснодаром» все расставила на свои места. Но на соперника рассчитывать нельзя. Рассчитывать можно только на себя. А для динамовцев каждая игра сейчас - кубковая: проигрывать нельзя. Надо быть максимально мобилизованными и биться за каждый мяч. Сыграть вничью и увезти одно очко, думаю, реально.

- В победу не верите?

- Почему? Это футбол - здесь все реально. Всякое бывает. Мы же знаем множество примеров, когда команда имеет огромное количество моментов и никак не может забить, а у соперника был один подход к воротам, но он выходит вперед и побеждает. Но для того чтобы этого добиться, надо и самим свою установку выполнять и не давать играть сопернику. И надо, повторяю, выходить на игру максимально мобилизованными.

- Важен для динамовцев и итог матча «Крылья Советов» - «Урал», где москвичей устроила бы победа екатеринбуржцев.

- Опять же «Динамо» не надо ни за кого болеть. Надо выходить на поле и болеть за себя. Самим надо решать вопрос, а не рассчитывать, что какой-то результат в параллельной игре тебе поможет. Практика показывает, что свою судьбу надо решать самим. Если будут очки набирать, и не надо смотреть ни на каких соперников. Выиграли в прошлом туре у «Крыльев» и обошли их - вот, что важно. Надо продолжать в том же духе. Как «Крылья» и «Урал» будут играть - это уже их дело.

- Поговорим о матчах с участием лидеров. «Локомотив» на выезде встречается с «Ростовом», «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом», «Краснодар» отправился в гости к «Ахмату», а ЦСКА дома примет «Анжи».

- В матче а Ростове можно чего угодно ожидать. Потому что «Ростов» - команда непредсказуемая. Они то на выезде отнимали очки у хороших команд, а то дома проигрывали более слабым соперникам. Недавно дома обыграли «Спартак», но крупно уступили в Оренбурге. Так что тут - как карты лягут. Потому что сами соперники более-менее равные. «Краснодар» же, думаю, выиграет у «Ахмата». Ему сейчас деваться некуда после поражения от «Зенита». Он уступил в матче, который не имел права проигрывать с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов. Надо наверстывать упущенное. ЦСКА - «Анжи»? Думаю, здесь все понятно: победит ЦСКА. «Анжи» не в том состоянии сейчас. В матче в Туле можно ожидать много интересного. «Арсенал» набрал ход и выглядит неплохо, а спартаковцы тоже спотыкаются. Не исключаю, что хозяева выиграют. Но у «Спартака» настала такая грань, дальше которой команде уже нельзя терять очки.
Теги: Силкин Динамо Зенит
Сегодня, 13:24
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(3)
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:07)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Динамо, один из немногих клубов... которые нужно иметь по полной, не взирая на их положение. Все все помнят...

да, мы помним...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Медведь Русский   (Сегодня, 13:56)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Victor671b
После таких игр как с Краснодаром, команды обычно в следующих играх выдают блеклую игру. Так, что все возможно.

блеклых 1-0 в этом мачте будет достаточно. главное не отдать динамо очков. если бы они вылетели, было бы хорошо
все и всё помнят в Питере
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#4  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Динамо, один из немногих клубов (еще те, где тренер Алень) которые нужно иметь по полной, не взирая на их положение. Все все помнят...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#3  Босх  Россия (Сегодня, 13:54)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
ТУла! Тула! Тула! Тулалалалал-олалала! Трахни Шпарталька.....кккааааа-какакка!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 13:53)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
После таких игр как с Краснодаром, команды обычно в следующих играх выдают блеклую игру. Так, что все возможно.
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 13:43)
  • +2
  •  (4)
online

Главное что - бы у игроков не засело в голове, задача уже выполнена, мы уже чемпионы. при таком раскладе конечно будут проблемы
А, если выйдут с нормальным настроением, и тем более проведут встречу с желанием и скоростями как былов игре с Краснодаром, то сомнут Динамо еще в первом тайме
Удачи Зениту.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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