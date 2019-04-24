Сергей Силкин: увезти из Санкт-Петербурга ничью динамовцам реально

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 25-го тура чемпионата России.- Насколько добавилось оптимизма, это мы после игры с «Зенитом» посмотрим. Но вы правы: любая победа прибавляет настроения. Динамовцы обязаны были обыгрывать «Крылья Советов», чтобы обезопасить себя. Если бы они не победили прямого конкурента, то непонятно, какие были бы перспективы.- Не надо забывать, что в первом круге «Динамо» у «Зенита» выиграло. Наверное, хозяева поля учтут этот момент и захотят взять реванш. С другой стороны, «Зенит» - без пяти минут чемпион. Ведь игра с «Краснодаром» все расставила на свои места. Но на соперника рассчитывать нельзя. Рассчитывать можно только на себя. А для динамовцев каждая игра сейчас - кубковая: проигрывать нельзя. Надо быть максимально мобилизованными и биться за каждый мяч. Сыграть вничью и увезти одно очко, думаю, реально.- Почему? Это футбол - здесь все реально. Всякое бывает. Мы же знаем множество примеров, когда команда имеет огромное количество моментов и никак не может забить, а у соперника был один подход к воротам, но он выходит вперед и побеждает. Но для того чтобы этого добиться, надо и самим свою установку выполнять и не давать играть сопернику. И надо, повторяю, выходить на игру максимально мобилизованными.- Опять же «Динамо» не надо ни за кого болеть. Надо выходить на поле и болеть за себя. Самим надо решать вопрос, а не рассчитывать, что какой-то результат в параллельной игре тебе поможет. Практика показывает, что свою судьбу надо решать самим. Если будут очки набирать, и не надо смотреть ни на каких соперников. Выиграли в прошлом туре у «Крыльев» и обошли их - вот, что важно. Надо продолжать в том же духе. Как «Крылья» и «Урал» будут играть - это уже их дело.- В матче а Ростове можно чего угодно ожидать. Потому что «Ростов» - команда непредсказуемая. Они то на выезде отнимали очки у хороших команд, а то дома проигрывали более слабым соперникам. Недавно дома обыграли «Спартак», но крупно уступили в Оренбурге. Так что тут - как карты лягут. Потому что сами соперники более-менее равные. «Краснодар» же, думаю, выиграет у «Ахмата». Ему сейчас деваться некуда после поражения от «Зенита». Он уступил в матче, который не имел права проигрывать с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов. Надо наверстывать упущенное. ЦСКА - «Анжи»? Думаю, здесь все понятно: победит ЦСКА. «Анжи» не в том состоянии сейчас. В матче в Туле можно ожидать много интересного. «Арсенал» набрал ход и выглядит неплохо, а спартаковцы тоже спотыкаются. Не исключаю, что хозяева выиграют. Но у «Спартака» настала такая грань, дальше которой команде уже нельзя терять очки.