На матче "Зенит" – "Динамо" ожидается до 44 тысяч зрителей

На домашней встрече "Зенита" с "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России ожидается до 44 тысяч болельщиков.Отмечается, что крыша стадиона во время проведения матча будет закрыта.Матч "Зенит" – "Динамо" состоится сегодня, 24 апреля.