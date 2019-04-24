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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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На матче "Зенит" – "Динамо" ожидается до 44 тысяч зрителей

На домашней встрече "Зенита" с "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России ожидается до 44 тысяч болельщиков.

Отмечается, что крыша стадиона во время проведения матча будет закрыта.

Матч "Зенит" – "Динамо" состоится сегодня, 24 апреля.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Динамо
Сегодня, 13:50
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#1  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
На улице 20 градусов тепла, дождя не будет, почему закрытая?
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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