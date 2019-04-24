Игорь Гамула: козырь "Ростова" в матче с "Локо"? Вина за прошлое поражение

Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом", который состоится в среду в Ростове-на-Дону.– В этом матче будет напряженная борьба, однозначно, – сказал Гамула. – "Локомотив" набрал хороший ход, а "Ростов" наверняка захочет реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Думаю, нас ждет довольно интересная игра, борьба борьба с первой до последней минуты.– "Ростову", думаю, нужно все бросить на Кубок, чтобы победить в этом турнире. Для этого есть реальные шансы. Думаю, "Ростов" может спокойно расположиться не ниже 5-6 места, как и планировалось.– У нас хорошая, добротная, крепкая команда. Команда тренерская, она выполняет все тренерские установки. Да, мне нравится работа Карпина. Почему она мне должна не нравиться?– Игровая дисциплина, отдача на поле, самоотдача – ребята все выкладываются на 100%, стараются.– Во-первых, вина за прошлое поражение (20 апреля "Ростов" проиграл "Оренбургу" со счетом 0:3. – Прим. "СЭ"). Во-вторых, настрой, на каждый матч футболисты настраиваются очень. Плюс тренерские замыслы, ходы, тактические идеи. Еще важную роль сыграет поддержка болельщиков.