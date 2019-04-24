Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Гамула: козырь "Ростова" в матче с "Локо"? Вина за прошлое поражение
Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом", который состоится в среду в Ростове-на-Дону.
– В этом матче будет напряженная борьба, однозначно, – сказал Гамула. – "Локомотив" набрал хороший ход, а "Ростов" наверняка захочет реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Думаю, нас ждет довольно интересная игра, борьба борьба с первой до последней минуты.
– Есть ощущение, что "Локомотив" все еще может побороться за чемпионство?
[/b]
– Сложно остановить "Зенит", который набрал такой неплохой ход. Но "Локо" во второй части сезона выглядит очень хорошо, показывает хороший футбол, много забивает. Нельзя ничего сказать заранее, всегда борьба идет до последнего тура.
[b]– Какие шансы у "Ростова" в этом сезоне?
– "Ростову", думаю, нужно все бросить на Кубок, чтобы победить в этом турнире. Для этого есть реальные шансы. Думаю, "Ростов" может спокойно расположиться не ниже 5-6 места, как и планировалось.
– Вам нравится работа Валерия Карпина в этом сезоне?
– У нас хорошая, добротная, крепкая команда. Команда тренерская, она выполняет все тренерские установки. Да, мне нравится работа Карпина. Почему она мне должна не нравиться?
– Вы как-то назвали "Ростов" "детищем Карпина". Что особенно нравится в его работе?
– Игровая дисциплина, отдача на поле, самоотдача – ребята все выкладываются на 100%, стараются.
– Какие главные козыри будут у "Ростова" в матче с "Локомотивом"?
– Во-первых, вина за прошлое поражение (20 апреля "Ростов" проиграл "Оренбургу" со счетом 0:3. – Прим. "СЭ"). Во-вторых, настрой, на каждый матч футболисты настраиваются очень. Плюс тренерские замыслы, ходы, тактические идеи. Еще важную роль сыграет поддержка болельщиков.
"Спорт-Экспресс"
– В этом матче будет напряженная борьба, однозначно, – сказал Гамула. – "Локомотив" набрал хороший ход, а "Ростов" наверняка захочет реабилитироваться за поражение в Оренбурге. Думаю, нас ждет довольно интересная игра, борьба борьба с первой до последней минуты.
– Есть ощущение, что "Локомотив" все еще может побороться за чемпионство?
[/b]
– Сложно остановить "Зенит", который набрал такой неплохой ход. Но "Локо" во второй части сезона выглядит очень хорошо, показывает хороший футбол, много забивает. Нельзя ничего сказать заранее, всегда борьба идет до последнего тура.
[b]– Какие шансы у "Ростова" в этом сезоне?
– "Ростову", думаю, нужно все бросить на Кубок, чтобы победить в этом турнире. Для этого есть реальные шансы. Думаю, "Ростов" может спокойно расположиться не ниже 5-6 места, как и планировалось.
– Вам нравится работа Валерия Карпина в этом сезоне?
– У нас хорошая, добротная, крепкая команда. Команда тренерская, она выполняет все тренерские установки. Да, мне нравится работа Карпина. Почему она мне должна не нравиться?
– Вы как-то назвали "Ростов" "детищем Карпина". Что особенно нравится в его работе?
– Игровая дисциплина, отдача на поле, самоотдача – ребята все выкладываются на 100%, стараются.
– Какие главные козыри будут у "Ростова" в матче с "Локомотивом"?
– Во-первых, вина за прошлое поражение (20 апреля "Ростов" проиграл "Оренбургу" со счетом 0:3. – Прим. "СЭ"). Во-вторых, настрой, на каждый матч футболисты настраиваются очень. Плюс тренерские замыслы, ходы, тактические идеи. Еще важную роль сыграет поддержка болельщиков.
"Спорт-Экспресс"
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