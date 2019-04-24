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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Владислав Радимов: положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо".

– Вы очень эмоционально отреагировали на победу в Краснодаре у себя в Твиттере. Уже празднуете золото?

– Это был важный матч, сделан огромный шаг к чемпионству, но праздновать можно будет, когда его оформят официально. Но если реально – "Зенит" без пяти минут чемпион.

– Есть кто-то, кто может помешать ему взять титул?

– Теоретически, по очкам – "Локомотив" и "Краснодар".

– Как вам кажется, чего не хватило краснодарцам?

– Думаю, опыта игры в таких матчах. У зенитовцев его было больше, вот они и победили. Но игра была интересная, равная, могло качнуться туда-сюда.

– Ждали, что Дзюба проявит себя именно в этой встрече?

– Он – игрок стартового состава, от него всегда ждешь голов. В нужный момент он забил – отлично.

– Еще о вашем твиттере – после игры "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" вы предположили, что приз в номинации "матч года" можно вручать досрочно. После Краснодара изменили бы решение?

– Здесь немного другая история, другой уровень. Условно, матч года в России – наверное, "Краснодар" – "Зенит". А там все-таки Лига чемпионов, четвертьфинал, который смотрела вся Европа. Думаю, когда "Зенит" сыграет такой матч в Лиге чемпионов, то мы все так и будем говорить.

– 1999 год вы провели в "Динамо". Что скажете про московский клуб в этом сезоне?

– Если брать исполнителей, короткую скамейку, то, по-моему, Хохлов делает все, что возможно. При том, что игры, которые я видел, довольно-таки симпатичные.

– Хохлов сумеет сохранить клуб в премьер-лиге?

– Напрямую они не вылетят точно. Если чуть-чуть будет удачи, то точно сохранит. Ведь в некоторых матчах, где они пробивали по 30 с лишним раз по воротам и забивали всего один мяч – это несчастье полное.

– Чего ждете от встречи "Зенита" с бело-голубыми в среду?

– То, что "Динамо" не сдастся без боя – это понятно, будет не самый легкий матч. Просто "Зенит" сейчас на коне – после важной победы уверенность, кураж, хочется играть и играть. Сложно будет динамовцам на чужом поле. Думаю, "Зенит" – явный фаворит.

– Разве после такого выплеска эмоций в субботу нет риска, что зенитовцам не хватит их на "Динамо"?

– Мне кажется, наоборот. Подобные матчи лишь добавляют желания.

– При этом в первом круге москвичи победили. Что может помочь им повторить успех?

– Только командно противопоставить что-то петербуржцам. Понятно, что в индивидуальном плане "Зенит" превосходит "Динамо".

– Семак и Хохлов – ваши близкие друзья. Будете болеть за ничью?

– Скажу так – если эта ничья поможет Хохлову спастись, а Семак в итоге станет чемпионом, пусть будет ничья. Честно, положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Хохлов Динамо Зенит
Сегодня, 14:23
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