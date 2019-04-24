Владислав Радимов: положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо".– Это был важный матч, сделан огромный шаг к чемпионству, но праздновать можно будет, когда его оформят официально. Но если реально – "Зенит" без пяти минут чемпион.– Теоретически, по очкам – "Локомотив" и "Краснодар".– Думаю, опыта игры в таких матчах. У зенитовцев его было больше, вот они и победили. Но игра была интересная, равная, могло качнуться туда-сюда.– Он – игрок стартового состава, от него всегда ждешь голов. В нужный момент он забил – отлично.– Здесь немного другая история, другой уровень. Условно, матч года в России – наверное, "Краснодар" – "Зенит". А там все-таки Лига чемпионов, четвертьфинал, который смотрела вся Европа. Думаю, когда "Зенит" сыграет такой матч в Лиге чемпионов, то мы все так и будем говорить.– Если брать исполнителей, короткую скамейку, то, по-моему, Хохлов делает все, что возможно. При том, что игры, которые я видел, довольно-таки симпатичные.– Напрямую они не вылетят точно. Если чуть-чуть будет удачи, то точно сохранит. Ведь в некоторых матчах, где они пробивали по 30 с лишним раз по воротам и забивали всего один мяч – это несчастье полное.– То, что "Динамо" не сдастся без боя – это понятно, будет не самый легкий матч. Просто "Зенит" сейчас на коне – после важной победы уверенность, кураж, хочется играть и играть. Сложно будет динамовцам на чужом поле. Думаю, "Зенит" – явный фаворит.– Мне кажется, наоборот. Подобные матчи лишь добавляют желания.– Только командно противопоставить что-то петербуржцам. Понятно, что в индивидуальном плане "Зенит" превосходит "Динамо".– Скажу так – если эта ничья поможет Хохлову спастись, а Семак в итоге станет чемпионом, пусть будет ничья. Честно, положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения.