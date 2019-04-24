Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Виталий Кафанов: удары Ракицкого безупречны по исполнению, это безусловно

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов дал оценку голам защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого и помог понять, почему голкиперы премьер-лиги не могут спасти свои команды от стандартов в его исполнении.

"При штрафных вратарь занимает свой угол – за который отвечает, то есть перекрывает где-то треть ворот. Чтобы парировать удар над стенкой, нужно идти на мяч чуть раньше. Если же мяч залетит в угол голкипера, то это будет полностью вратарская вина. Обычно же голкиперы стоят до конца – ждут удара.

Есть два вида ударов со штрафных. Есть уходящий от вратаря, а есть обводящий. Ракицкий бьет с левой ноги. Если удар идет с левой половины поля, то осложняется тем, что обводит голкипера. Бил бы бил с правой – шансов для вратаря было бы чуть побольше. Мяч бы в таком случае летел бы поближе к голкиперу. А так получается, что Ярослав и обводит, и бьет точно. Здорово бьет, чего уж там. А если у вратаря еще и видимость закрыта, то шансов у голкипера вообще не будет.

Единственная надежда – это стенка. Она должна высоко выпрыгивать – и тогда может помочь вратарю. Но в тех моментах, когда Ракицкий забивал, так происходило не всегда.

При этом Ярослав бьет с запасом. Мяч пролетает над стенкой и опускается не под самой перекладиной, а где-то в метре от нее. Это значит, что он еще выше может пробить. То есть мяч может пролететь еще выше над стенкой, но все равно опустится в ворота. Это мастерство.

Конечно, действия стенки при штрафных отрабатываются на тренировках. Это несложный момент, много времени для этого не нужно. Достаточно пару раз показать. Главное, чтобы игроки не забывали. В матче с "Локомотивом" наши игроки высоко прыгнули, но все равно этого не хватило – Миранчук хорошо исполнил штрафной.

Удары Ракицкого безупречны по исполнению, это безусловно. Самый высокий уровень", - цитирует Кафанова "СЭ".
Теги: Кафанов Зенит Ракицкий Ростов
Сегодня, 15:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  TIMO19  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Письякова научи играть против солнца..тренер...
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#2  skoban  Rostov (Сегодня, 16:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Ему нравятся поцелуи Оздоева, вот он и забивает
Регистрация: 24.04.2019 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 16:15)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
ы.ы..ы.ы.......Старик Кафанов..боицца Миранчука..ясно понятно. Помолчу.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама