Россия РПЛ 2018/19
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Виталий Кафанов: удары Ракицкого безупречны по исполнению, это безусловно
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов дал оценку голам защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого и помог понять, почему голкиперы премьер-лиги не могут спасти свои команды от стандартов в его исполнении.
"При штрафных вратарь занимает свой угол – за который отвечает, то есть перекрывает где-то треть ворот. Чтобы парировать удар над стенкой, нужно идти на мяч чуть раньше. Если же мяч залетит в угол голкипера, то это будет полностью вратарская вина. Обычно же голкиперы стоят до конца – ждут удара.
Есть два вида ударов со штрафных. Есть уходящий от вратаря, а есть обводящий. Ракицкий бьет с левой ноги. Если удар идет с левой половины поля, то осложняется тем, что обводит голкипера. Бил бы бил с правой – шансов для вратаря было бы чуть побольше. Мяч бы в таком случае летел бы поближе к голкиперу. А так получается, что Ярослав и обводит, и бьет точно. Здорово бьет, чего уж там. А если у вратаря еще и видимость закрыта, то шансов у голкипера вообще не будет.
Единственная надежда – это стенка. Она должна высоко выпрыгивать – и тогда может помочь вратарю. Но в тех моментах, когда Ракицкий забивал, так происходило не всегда.
При этом Ярослав бьет с запасом. Мяч пролетает над стенкой и опускается не под самой перекладиной, а где-то в метре от нее. Это значит, что он еще выше может пробить. То есть мяч может пролететь еще выше над стенкой, но все равно опустится в ворота. Это мастерство.
Конечно, действия стенки при штрафных отрабатываются на тренировках. Это несложный момент, много времени для этого не нужно. Достаточно пару раз показать. Главное, чтобы игроки не забывали. В матче с "Локомотивом" наши игроки высоко прыгнули, но все равно этого не хватило – Миранчук хорошо исполнил штрафной.
Удары Ракицкого безупречны по исполнению, это безусловно. Самый высокий уровень", - цитирует Кафанова "СЭ".
"При штрафных вратарь занимает свой угол – за который отвечает, то есть перекрывает где-то треть ворот. Чтобы парировать удар над стенкой, нужно идти на мяч чуть раньше. Если же мяч залетит в угол голкипера, то это будет полностью вратарская вина. Обычно же голкиперы стоят до конца – ждут удара.
Есть два вида ударов со штрафных. Есть уходящий от вратаря, а есть обводящий. Ракицкий бьет с левой ноги. Если удар идет с левой половины поля, то осложняется тем, что обводит голкипера. Бил бы бил с правой – шансов для вратаря было бы чуть побольше. Мяч бы в таком случае летел бы поближе к голкиперу. А так получается, что Ярослав и обводит, и бьет точно. Здорово бьет, чего уж там. А если у вратаря еще и видимость закрыта, то шансов у голкипера вообще не будет.
Единственная надежда – это стенка. Она должна высоко выпрыгивать – и тогда может помочь вратарю. Но в тех моментах, когда Ракицкий забивал, так происходило не всегда.
При этом Ярослав бьет с запасом. Мяч пролетает над стенкой и опускается не под самой перекладиной, а где-то в метре от нее. Это значит, что он еще выше может пробить. То есть мяч может пролететь еще выше над стенкой, но все равно опустится в ворота. Это мастерство.
Конечно, действия стенки при штрафных отрабатываются на тренировках. Это несложный момент, много времени для этого не нужно. Достаточно пару раз показать. Главное, чтобы игроки не забывали. В матче с "Локомотивом" наши игроки высоко прыгнули, но все равно этого не хватило – Миранчук хорошо исполнил штрафной.
Удары Ракицкого безупречны по исполнению, это безусловно. Самый высокий уровень", - цитирует Кафанова "СЭ".
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