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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
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16 Енисей 24 13
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Александр Мостовой: нет ничего удивительного, что делает Ракицкий

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал оценку голам защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого и помог понять, почему голкиперы премьер-лиги не могут спасти свои команды от стандартов в его исполнении.

"Для меня нет ничего уникального в том, что делает Ракицкий, потому что я сам бил штрафные и знаю, как это делается. Понятно, что все идет из детства. Я опираюсь на свой пример: с ранних лет днями исполнял штрафные удары. Думаю, у Ярослава та же история. Естественно, переходя во взрослый футбол, мы все так же продолжаем отрабатывать штрафные ежедневно. Без таланта, конечно, здесь тоже не обойтись, но важно и отрабатывать.

Отмечу последний гол Ракицкого в ворота "Краснодара": да, украинец сильно и точно пробил, но вратарь южан Сафонов мог сыграть и похитрее. Я бы на месте Матвея, зная, что Ярослав бьет с точки, с которой проще бить правоногому футболисту, сделал бы пару шагов в сторону дальней штанги в момент, когда защитник "Зенита" начинал разбег. С левой ведь сложнее попасть в дальний от вратаря угол, нанося удар с того места. Это труднее технически. Хотя, конечно, проще рассуждать уже после того, как все случилось. Ни в коем случае не упрекаю Сафонова, но, повторюсь, можно было проявить хитрость. Впрочем, мог сыграть и эффект неожиданности: возможно, вратарь и не рассчитывал, что мяч полетит по такой траектории, ожидал, что пробьет правша", - цитирует Мостового "СЭ".
Теги: Мостовой Ракицкий Зенит Спартак
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#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 17:02)
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Болеет за:
«Сибирь»
При всем уважении к тебе Саша, но по выполнению стандартов тебе ой как далеко до Ракицкого. Ты в другом лучшим был.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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