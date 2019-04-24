Россия РПЛ 2018/19 
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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Ахмат" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

"Ахмат" и "Краснодар" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.

"Ахмат": Городов, Плиев, Семенов, Кешмази, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Силва.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон, Игнатьев, Скопинцев.
Теги: Ахмат Краснодар
Сегодня, 18:03
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#2  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 18:41)
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  •  (2)

Быкам победы желают все!
Вперёд!


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:18)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вперед, Быки! Давите кавказских свиней!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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