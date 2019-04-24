Россия РПЛ 2018/19
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17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
"Ахмат" - "Краснодар": стали известны стартовые составы
"Ахмат" и "Краснодар" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.
"Ахмат": Городов, Плиев, Семенов, Кешмази, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Силва.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон, Игнатьев, Скопинцев.
"Ахмат": Городов, Плиев, Семенов, Кешмази, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Силва.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон, Игнатьев, Скопинцев.
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