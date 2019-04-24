Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
"Рубин" - "Уфа": составы команд
Стали известны составы "Рубина" и "Уфы" на матч 25-го тура РПЛ.
"Рубин": Ив. Коновалов - Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин - Иг. Коновалов, Могилевец, Подберезкин - Полоз, Бухаров. Запасные - Бабурин, Тушев, Абдуллин, Агапов, Степанов, Башкиров, Пантелеев, Акбашев, Шекари, Сагитов.
"Уфа"[b][/b]: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Пауревич, Ванек, Карп, Игбун, Вомбергар. Запасные - Шафинский, Сухов, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Тилль, Бизяк.
"Рубин": Ив. Коновалов - Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин - Иг. Коновалов, Могилевец, Подберезкин - Полоз, Бухаров. Запасные - Бабурин, Тушев, Абдуллин, Агапов, Степанов, Башкиров, Пантелеев, Акбашев, Шекари, Сагитов.
"Уфа"[b][/b]: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Пауревич, Ванек, Карп, Игбун, Вомбергар. Запасные - Шафинский, Сухов, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Тилль, Бизяк.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.