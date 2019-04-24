Россия РПЛ 2018/19
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Игроки "Локомотива" прогулялись по городу перед матчем с "Ростовом"
Игроки "Локомотива" перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Ростова" прогулялись по Ростову-на-Дону.
Команда. #РостовЛоко pic.twitter.com/gRBzJDv25u— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) April 24, 2019
Прогулка по солнечному Ростову ??#РостовЛоко pic.twitter.com/WT4sMIgFK7— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) April 24, 2019
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