Россия РПЛ 2018/19
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20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (4)
"Спартак" прибыл в Тулу (4)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (10)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (10)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
"Динамо" объявило состав на матч с "Зенитом"
"Динамо" объявило состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Зенита".
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичев, Черных, Панченко.
Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаузинью, Грулев, Кардозу, Луценко, Марков.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичев, Черных, Панченко.
Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаузинью, Грулев, Кардозу, Луценко, Марков.
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