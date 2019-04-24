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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Динамо" объявило состав на матч с "Зенитом"

"Динамо" объявило состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Зенита".

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов, Соу, Москвичев, Черных, Панченко.

Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Жоаузинью, Грулев, Кардозу, Луценко, Марков.
Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 20:10
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 20:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Очень странный состав 5 защитников! Называется сливай воду!

Обычный автобус.Дынамо играть по иному не умеет.Будут весь матч доблестно у ворот стоять.Судейке занесли за очередное левое удаление?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 20:24)
  • -2
  •  (2)
online

Очень странный состав 5 защитников! Называется сливай воду!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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