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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Спартак" прибыл в Тулу

"Спартак" приехал в Тулу на матч с местным "Арсеналом", который состоится 25-го апреля.

Теги: Спартак
Сегодня, 20:21
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4
(1)
#4  rwspartach  Россия (Сегодня, 20:37)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Нельзя это недоразумение пускать в Европу, опять обгадятся и даже не покраснеют...

Ты видимо про цкг и их стабильное четвёртое место в группе?
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#3  sanyapytilin   (Сегодня, 20:34)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Притопим за Тулу, надеюсь они разорвут тухлую поросятню. Нельзя это недоразумение пускать в Европу, опять обгадятся и даже не покраснеют...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:32)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Насрать вообще

так иди накуй отсюда одноразово порванный smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 20:31)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Насрать вообще
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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