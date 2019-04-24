Россия РПЛ 2018/19
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20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (4)
"Спартак" прибыл в Тулу (4)
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"Спартак" прибыл в Тулу
"Спартак" приехал в Тулу на матч с местным "Арсеналом", который состоится 25-го апреля.
? «Спартак» уже в Туле!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 24, 2019
? Играем завтра против местного «Арсенала» в 20:30!#Спартак #АрсеналСпартак #ВпередСпартак pic.twitter.com/oW2qhDzn3y
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