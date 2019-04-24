Россия РПЛ 2018/19
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"Мордовия" и "Факел" сыграли вничью
"Мордовия" сыграла вничью с "Факелом" (1:1) в матче 33-го тура ФНЛ.
33-й тур
"Мордовия" (Саранск) - "Факел" (Воронеж) - 1:1
Голы[b][/b]: Олейников, 32 (0:1). Русл.Мухаметшин, 66 (1:1).
"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин, Сухарев, Киреев, Дворецков (Соболев, 60), Орлов (Руст.Мухаметшин, 66), Петров, Адаев, Поярков, Русл.Мухаметшин.
"Факел": Лантратов, Божин, Осипенко, Пройич, Кагермазов, Цвейба, Олейников (Афанасьев, 87), Лебеденко, Кузьмин (Ломакин, 67), Макарчук (Мануковский, 61), Бирюков (Черный, 78).
Предупреждения: Кузьмин, 42. Пройич, 47. Осипенко, 53. Мануковский, 90.
33-й тур
"Мордовия" (Саранск) - "Факел" (Воронеж) - 1:1
Голы[b][/b]: Олейников, 32 (0:1). Русл.Мухаметшин, 66 (1:1).
"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин, Сухарев, Киреев, Дворецков (Соболев, 60), Орлов (Руст.Мухаметшин, 66), Петров, Адаев, Поярков, Русл.Мухаметшин.
"Факел": Лантратов, Божин, Осипенко, Пройич, Кагермазов, Цвейба, Олейников (Афанасьев, 87), Лебеденко, Кузьмин (Ломакин, 67), Макарчук (Мануковский, 61), Бирюков (Черный, 78).
Предупреждения: Кузьмин, 42. Пройич, 47. Осипенко, 53. Мануковский, 90.
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