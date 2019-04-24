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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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"Мордовия" и "Факел" сыграли вничью

"Мордовия" сыграла вничью с "Факелом" (1:1) в матче 33-го тура ФНЛ.

33-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Факел" (Воронеж) - 1:1

Голы[b][/b]: Олейников, 32 (0:1). Русл.Мухаметшин, 66 (1:1).

"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин, Сухарев, Киреев, Дворецков (Соболев, 60), Орлов (Руст.Мухаметшин, 66), Петров, Адаев, Поярков, Русл.Мухаметшин.

"Факел": Лантратов, Божин, Осипенко, Пройич, Кагермазов, Цвейба, Олейников (Афанасьев, 87), Лебеденко, Кузьмин (Ломакин, 67), Макарчук (Мануковский, 61), Бирюков (Черный, 78).

Предупреждения: Кузьмин, 42. Пройич, 47. Осипенко, 53. Мануковский, 90.
Теги: Мордовия Факел
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