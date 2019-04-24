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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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"Ростов" дома уступил "Локомотиву"

В матче 25-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле проиграл "Локомотиву".

Чемпионат России

25 тур

"Ростов" – "Локомотив" 1:2

Голы: Ионов, 41 (пен.) - Фарфан, 6, 86

"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов (Плиев, 84), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 74), Гацкан, Зуев, Попов, Ионов (Сигурдасон, 87)

"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Крыховяк, Баринов, Рыбусь, Тарасов, Фарфан (Эдер, 90+2), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов

Предупреждения: Фарфан, 7, Алексей Миранчук, 22, Зайнтудинов, 26, Гацкан, 66, Глебов, 80, Гилерме, 90+2
Теги: Ростов Локомотив
Сегодня, 20:55
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#35  Яamon   (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
игра, в целом, понравилась. азарт, воля к победе, небольшой процент брака
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#34  ffora  russia (Сегодня, 21:59)
  • -1
  •  (1)
online

мерзкий чемпионат
все распределено, все поделено заранее
ростов сдает 3 очка Уфе- надо помочь бывшему игроку в дебюте- ничья в кубке- теперь Ростов отдает в чемпе а следующая игра в кубке
-ничья 0-0 или 1-1 Локо в лиге чемпов Ростов пусть с кубком бегает.
Зенит чемпион все довольны-бабки поделены
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#33  Сергей Шубин   (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (4)
online

Да Локо лучше соперники сильнее. С ними Локо играет лучше, чем с середняками. Поживем - увидим
Регистрация: 24.04.2019 [жалоба]
#32  лад  USSR (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Фарфан подвел, а так неплохой игровой день бы был.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#31  F.Totti.   (Сегодня, 21:52)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Респаун
Прямо на родной открывашке

в твой тухес по трешке залетало))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#30  vasiliy   (Сегодня, 21:45)
  • -1
  •  (3)
online

ну не хочет Ростов в 5 быть -видать денежков не хватат или команду дали народных пропустить ну как пятерка и без них laughing
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#29  кочегар  Кубань (Сегодня, 21:45)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Брюзга
В конце здорово добавили. Впечатлило. )

коней могли также загнать
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#28  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (6)

В конце здорово добавили. Впечатлило. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#27  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 21:41)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Календарь остаётся такой, что соперники обыграть нас не могут в принципе. Только сами можем им проиграть. Но и это очень часто встречается. В общем всё в наших руках.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#26  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Волжанин
Локо второе место вряд ли теперь уступит, календарь у них полегче, чем у конкурентов.

Будем смотреть. Еще есть матчи и все может поменяться с ног на голову.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#25  Волжанин   (Сегодня, 21:26)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Локо второе место вряд ли теперь уступит, календарь у них полегче, чем у конкурентов.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#24  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:21)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hank Moody
С очередной победой паравозы

Спасибо!


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#23  Volodia379   (Сегодня, 21:20)
  • +2
  •  (12)

Шпалыч рулит! Локо с победой! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#22  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально, с победой, Паровозы. Фарфан сделал игру. Молодцы.

Цитата: пушкин
Девушки, вот видите, главное слёзку пустить, ну вам ли не знать, горемычные.

Лечиться пора, или хоть закусывай иногда, гребешок.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#21  Респаун   (Сегодня, 21:19)
  • 0
  •  (8)

Totti.,
Это спартачок дважды у ЦСКА хряпнул майонеза. Прямо на родной открывашке laughing
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#20  ilovefootball   (Сегодня, 21:18)
  • -6
  •  (14)

Неужели никто не понял, что все договорились? У Ростова состав был слабенький, это уже о чем-то говорит. Локо нужна Лига чемпионов, Ростову нужен Кубок России. Было бы желание, Ростов выиграл бы по-любому, просто сегодня это было не нужно!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
#19  F.Totti.   (Сегодня, 21:15)
  • -7
  •  (13)
online

Цитата: Респаун
Ты дурочка

хряпай мазутный стояк ослица))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#18  boralex  саратов (Сегодня, 21:14)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!! В общем - всё по делу! СуперДжефф!! Да и все хорошо сыграли.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#17  Hank Moody  Россия (Сегодня, 21:13)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Челси»
С очередной победой паравозы


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#16  Респаун   (Сегодня, 21:08)
  • +1
  •  (13)

Totti.,
Ты дурочка даже в очко готова жариться, лишь бы ЦСКА от этого хуже стало grinning
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#15  Бриг   (Сегодня, 21:08)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив, вперед летит...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#14  Яamon   (Сегодня, 21:07)
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Локомотив»
даже голубые мешки в судейской не помогли отобрать победу у Локо. как теперь мразь со свистком будет перед хозяевами отчитываться?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#13  кочегар  Кубань (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: пушкин
Девушки, вот видите, главное слёзку пустить, ну вам ли не знать, горемычные.

соси динамовский
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#12  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Заибoк! ЮрПалыч сделал Карпина как первоклассника. Кучу сто процентных еще не реализовали... Тарасов, снова не плохо, смотрелся, ну а Бара, вообще, зверюга! С победой паровозы!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#11  кочегар  Кубань (Сегодня, 21:04)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Александр
Гацкана

Цитата: РостовПапа

Скорее Сигурдссона

мешок как мог, вот и всё
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#10  пушкин  спб (Сегодня, 21:04)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Девушки, вот видите, главное слёзку пустить, ну вам ли не знать, горемычные.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#9  volhv66   (Сегодня, 21:03)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Локо был сильнее. Счет на табло. Надо и в кубке повторить!
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#8  pivo69  Германия (Сегодня, 21:02)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Александр
благодаря бездарным действиям Гацкана


Что за действия такие?Вроде сыграл надежно...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#7  РостовПапа   (Сегодня, 21:01)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Александр
"Ростов" - благодаря бездарным действиям Гацкана - дома уступил "Локомотиву".

Скорее Сигурдссона поимели по-полной
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#6  pivo69  Германия (Сегодня, 20:59)
  • +2
  •  (12)

Локомотив с выездной победой!
Тут всё просто,москвичи были
сильнее...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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