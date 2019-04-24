Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву"
В матче 25-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле проиграл "Локомотиву".
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" – "Локомотив" 1:2
Голы: Ионов, 41 (пен.) - Фарфан, 6, 86
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов (Плиев, 84), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 74), Гацкан, Зуев, Попов, Ионов (Сигурдасон, 87)
"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Крыховяк, Баринов, Рыбусь, Тарасов, Фарфан (Эдер, 90+2), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов
Предупреждения: Фарфан, 7, Алексей Миранчук, 22, Зайнтудинов, 26, Гацкан, 66, Глебов, 80, Гилерме, 90+2
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" – "Локомотив" 1:2
Голы: Ионов, 41 (пен.) - Фарфан, 6, 86
"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов (Плиев, 84), Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 74), Гацкан, Зуев, Попов, Ионов (Сигурдасон, 87)
"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Крыховяк, Баринов, Рыбусь, Тарасов, Фарфан (Эдер, 90+2), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов
Предупреждения: Фарфан, 7, Алексей Миранчук, 22, Зайнтудинов, 26, Гацкан, 66, Глебов, 80, Гилерме, 90+2
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