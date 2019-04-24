Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью

В матче 25-го тура чемпионата России "Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью.

Чемпионат России

25 тур

"Ахмат" – "Краснодар" 1:1

Голы: Семёнов, 2 - Классон, 49 (пен).

"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Роши (Уциев, 72), Иванов, Швец, Исмаэл, Раванелли, Бериша (Балай, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Каборе, Скопинцев (Уткин, 68), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Стоцкий, 78).

Предупреждения: Газинский, 24, Швец, 63, Игнатьев, 63, Каборе, 68, Мартынович, 71.
Удаление: Мартынович, 90+4.
Теги: Ахмат Краснодар
Сегодня, 20:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(0)
#10  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 21:24)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pfkegjbl 2
Печально. Хоть и прямой конкурент,надо было радоваться. Но хотелось бы Краснодар увидеть в лч.

Цитата: imaginary
Цитата: pivo69
Цитата: imaginary
нет состава


Куда делся?вроде раньше был...

есть одна обойма, без замен, которая выдохлась

и теперь даже галимый Бериша просто тупо оббегает двух ЦЗ
ну и некоторые после ЧМ так и не пришли в форму
Газик играет как два года назад, т.е. никак, Классон лишь изредка что-то показывает

Бериша кстати от всех убегает. В том году в одно лицо Спартак вынес. Странно что не играет в основе.

Вот-вот. Он ЦЗ пешком обходит, а не оббегает.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#9  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Печально. Хоть и прямой конкурент,надо было радоваться. Но хотелось бы Краснодар увидеть в лч.

Цитата: imaginary
Цитата: pivo69
Цитата: imaginary
нет состава


Куда делся?вроде раньше был...

есть одна обойма, без замен, которая выдохлась

и теперь даже галимый Бериша просто тупо оббегает двух ЦЗ
ну и некоторые после ЧМ так и не пришли в форму
Газик играет как два года назад, т.е. никак, Классон лишь изредка что-то показывает

Бериша кстати от всех убегает. В том году в одно лицо Спартак вынес. Странно что не играет в основе.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#8  imaginary  imaginary (Сегодня, 21:13)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: pivo69
Цитата: imaginary
есть одна обойма, без замен, которая выдохлась


Так почти у всех,кроме Зенита,теже
проблемы.

кто у нас играет без нападающего? с ЦЗ в виде Мартыновича и Спаича?
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#7  pivo69  Германия (Сегодня, 21:08)
  • -3
  •  (5)

Цитата: imaginary
есть одна обойма, без замен, которая выдохлась


Так почти у всех,кроме Зенита,теже
проблемы.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#6  xxxmasterxxx  x (Сегодня, 21:08)
  • 0
  •  (2)

Все стабильно, как всегда Краснодар мимо лиги чемпионов
Регистрация: 26.09.2009 [жалоба]
#5  Савелий  Россия (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (4)

Эх, Быки, Быки..., каждый год вам чего-то нехватает. Хреновая традиция.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#4  Бриг   (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Мда..старая картина к финишу ни какие..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#3  imaginary  imaginary (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: pivo69
Цитата: imaginary
нет состава


Куда делся?вроде раньше был...

есть одна обойма, без замен, которая выдохлась

и теперь даже галимый Бериша просто тупо оббегает двух ЦЗ
ну и некоторые после ЧМ так и не пришли в форму
Газик играет как два года назад, т.е. никак, Классон лишь изредка что-то показывает
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 21:00)
  • 0
  •  (8)

Цитата: imaginary
нет состава


Куда делся?вроде раньше был...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  imaginary  imaginary (Сегодня, 20:58)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Убогая игра, нет физики, нет состава
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама