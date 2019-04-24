Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью
В матче 25-го тура чемпионата России "Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью.
Чемпионат России
25 тур
"Ахмат" – "Краснодар" 1:1
Голы: Семёнов, 2 - Классон, 49 (пен).
"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Роши (Уциев, 72), Иванов, Швец, Исмаэл, Раванелли, Бериша (Балай, 66).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Каборе, Скопинцев (Уткин, 68), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Стоцкий, 78).
Предупреждения: Газинский, 24, Швец, 63, Игнатьев, 63, Каборе, 68, Мартынович, 71.
Удаление: Мартынович, 90+4.
Чемпионат России
25 тур
"Ахмат" – "Краснодар" 1:1
Голы: Семёнов, 2 - Классон, 49 (пен).
"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Роши (Уциев, 72), Иванов, Швец, Исмаэл, Раванелли, Бериша (Балай, 66).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Каборе, Скопинцев (Уткин, 68), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Стоцкий, 78).
Предупреждения: Газинский, 24, Швец, 63, Игнатьев, 63, Каборе, 68, Мартынович, 71.
Удаление: Мартынович, 90+4.
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