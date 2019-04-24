"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами

В матче 25-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Уфой" победителя выявлено не было - 1:1.Чемпионат России25 турСорокин, 74 - Ванек, 45+2"Рубин": Коновалов, Калинин, Уремович, Сорокин, Цаллагов, Руслан Камболов, Коновалов, Могилевец (Акбашев, 70), Подберёзкин (Башкиров, 83), Бухаров (Сагитов, 34), Полоз"Уфа": Беленов, Никитин, Йокич, Аликин, Круговой, Живоглядов, Карп, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 71)Предупреждения: Могилевец, 7, Карп, 22, Сорокин, 38, Акбашев, 87