Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами
В матче 25-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Уфой" победителя выявлено не было - 1:1.
Чемпионат России
25 тур
"Рубин" – "Уфа" 1:1
Гол: Сорокин, 74 - Ванек, 45+2
"Рубин": Коновалов, Калинин, Уремович, Сорокин, Цаллагов, Руслан Камболов, Коновалов, Могилевец (Акбашев, 70), Подберёзкин (Башкиров, 83), Бухаров (Сагитов, 34), Полоз
"Уфа": Беленов, Никитин, Йокич, Аликин, Круговой, Живоглядов, Карп, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 71)
Предупреждения: Могилевец, 7, Карп, 22, Сорокин, 38, Акбашев, 87
Чемпионат России
25 тур
"Рубин" – "Уфа" 1:1
Гол: Сорокин, 74 - Ванек, 45+2
"Рубин": Коновалов, Калинин, Уремович, Сорокин, Цаллагов, Руслан Камболов, Коновалов, Могилевец (Акбашев, 70), Подберёзкин (Башкиров, 83), Бухаров (Сагитов, 34), Полоз
"Уфа": Беленов, Никитин, Йокич, Аликин, Круговой, Живоглядов, Карп, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 71)
Предупреждения: Могилевец, 7, Карп, 22, Сорокин, 38, Акбашев, 87
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