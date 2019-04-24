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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Рубин" и "Уфа" обменялись забитыми голами

В матче 25-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Уфой" победителя выявлено не было - 1:1.

Чемпионат России

25 тур

"Рубин" – "Уфа" 1:1

Гол: Сорокин, 74 - Ванек, 45+2

"Рубин": Коновалов, Калинин, Уремович, Сорокин, Цаллагов, Руслан Камболов, Коновалов, Могилевец (Акбашев, 70), Подберёзкин (Башкиров, 83), Бухаров (Сагитов, 34), Полоз

"Уфа": Беленов, Никитин, Йокич, Аликин, Круговой, Живоглядов, Карп, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 71)

Предупреждения: Могилевец, 7, Карп, 22, Сорокин, 38, Акбашев, 87
Теги: Рубин Уфа
Сегодня, 21:24
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#1  Бриг   (Сегодня, 21:52)
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Болеет за:
«Краснодар»
Вот все-таки примета, ежели гол команда забивает в раздевалку, минимум не проигрывает, что собственно и произошло...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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