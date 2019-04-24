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# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Равиль Сабитов: победа "Локомотива" над "Ростовом" закономерна

Равиль Сабитов: победа "Локомотива" над "Ростовом" закономерна Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ростова" (2:1) в 25-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

"Локомотив" после зимнего перерыва планомерно набирал ход, и сейчас команда показывает качественный футбол. Команда стабильно набирает очки, что отличает её от конкурентов в борьбе за второе место. "Железнодорожники" качественно играют в обороне, мало пропускают и забивают столько, сколько необходимо для победного результата. Сегодняшняя победа закономерна, потому что "Локомотив" создал больше голевых моментов, да и пенальти в их ворота поставили довольно спорный.

Хочу отметить, что Юрий Павлович Сёмин сегодня здорово изменил тактическую схему, в сравнении с матчем прошлого тура против ЦСКА (1:1). Москвичи сегодня сыграли в три центральных защитника и двух ярковыраженных опорников. Ну и в атаке очень здорово сыграло трио из Миранчуков и Фарфана, которые находятся в очень хорошей форме. Хотя, Рифат Жемалетдинов сегодня не чувствовал себя в своей тарелке на позиции латераля. Его стихия - дриблинг, скорость, креатив, обострения в чужой штрафной, т.е. он должен действовать ближе к штрафной площади соперника. Ну и трио центральных защитников Крыховяк - Кверквелия - Хёведес сыграли сегодня надёжно.

Команда Валерия Карпина делала ставку на стандартные положения: штрафные, ауты... хозяева поля пытались выжать всё в эти моменты. Изначально было понятно как "Ростов" будет играть, и "Локомотив" разобрал традиционный план соперника, не позволив ему многое создать у своих ворот.

"Ростов" неприятно удивил меня в эпизоде с первым пропущенным мячом. Когда Алексей Миранчук входил в штрафную - его никто не встречал, да и он в окружении большого количества соперников без сопротивления отдал передачу на стоявшего в одиночестве Джефферсона Фарфана, который и открыл счёт. Думаю, если ты претендуешь на место в еврокубках - так в обороне играть нельзя. Хотя, прямо говоря, в ходе этого сезона подобные моменты видел в исполнении разных команд, разных футболистов. Давление на входящего в штрафную соперника довольно часто почему-то не оказывается.

- О прогрессе "Локомотива":
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Чемпион страны, как мне видится, должен играть и побеждать с большим запасом прочности, с большим количеством голевых моментов. Но "Локомотив" всегда отличало то, что этой команде хватало и одного голевого момента за матч для победы. Сейчас "железнодорожники" играют качественно и строго на результат. Это стало следствием улучшений при игре в обороне, а также того, что команда забивает столько, сколько нужно для победы. "Локомотив" не тратит больше сил, чем нужно, и результат есть.

[b]- О борьбе за второе место в турнирной таблице:

Думаю, если "Зенит" обыграет "Динамо" - чемпионство питерцы не упустят. А так, фаворитом в борьбе за вторую прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов является "Локомотив". ЦСКА и "Краснодар" оспорят третье место, а "Спартак" расположится на пятом.
Теги: Сабитов
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