Россия РПЛ 2018/19
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Равиль Сабитов: победа "Локомотива" над "Ростовом" закономерна
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ростова" (2:1) в 25-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
"Локомотив" после зимнего перерыва планомерно набирал ход, и сейчас команда показывает качественный футбол. Команда стабильно набирает очки, что отличает её от конкурентов в борьбе за второе место. "Железнодорожники" качественно играют в обороне, мало пропускают и забивают столько, сколько необходимо для победного результата. Сегодняшняя победа закономерна, потому что "Локомотив" создал больше голевых моментов, да и пенальти в их ворота поставили довольно спорный.
Хочу отметить, что Юрий Павлович Сёмин сегодня здорово изменил тактическую схему, в сравнении с матчем прошлого тура против ЦСКА (1:1). Москвичи сегодня сыграли в три центральных защитника и двух ярковыраженных опорников. Ну и в атаке очень здорово сыграло трио из Миранчуков и Фарфана, которые находятся в очень хорошей форме. Хотя, Рифат Жемалетдинов сегодня не чувствовал себя в своей тарелке на позиции латераля. Его стихия - дриблинг, скорость, креатив, обострения в чужой штрафной, т.е. он должен действовать ближе к штрафной площади соперника. Ну и трио центральных защитников Крыховяк - Кверквелия - Хёведес сыграли сегодня надёжно.
Команда Валерия Карпина делала ставку на стандартные положения: штрафные, ауты... хозяева поля пытались выжать всё в эти моменты. Изначально было понятно как "Ростов" будет играть, и "Локомотив" разобрал традиционный план соперника, не позволив ему многое создать у своих ворот.
"Ростов" неприятно удивил меня в эпизоде с первым пропущенным мячом. Когда Алексей Миранчук входил в штрафную - его никто не встречал, да и он в окружении большого количества соперников без сопротивления отдал передачу на стоявшего в одиночестве Джефферсона Фарфана, который и открыл счёт. Думаю, если ты претендуешь на место в еврокубках - так в обороне играть нельзя. Хотя, прямо говоря, в ходе этого сезона подобные моменты видел в исполнении разных команд, разных футболистов. Давление на входящего в штрафную соперника довольно часто почему-то не оказывается.
- О прогрессе "Локомотива":
[/b]
Чемпион страны, как мне видится, должен играть и побеждать с большим запасом прочности, с большим количеством голевых моментов. Но "Локомотив" всегда отличало то, что этой команде хватало и одного голевого момента за матч для победы. Сейчас "железнодорожники" играют качественно и строго на результат. Это стало следствием улучшений при игре в обороне, а также того, что команда забивает столько, сколько нужно для победы. "Локомотив" не тратит больше сил, чем нужно, и результат есть.
[b]- О борьбе за второе место в турнирной таблице:
Думаю, если "Зенит" обыграет "Динамо" - чемпионство питерцы не упустят. А так, фаворитом в борьбе за вторую прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов является "Локомотив". ЦСКА и "Краснодар" оспорят третье место, а "Спартак" расположится на пятом.
- Об игре:
"Локомотив" после зимнего перерыва планомерно набирал ход, и сейчас команда показывает качественный футбол. Команда стабильно набирает очки, что отличает её от конкурентов в борьбе за второе место. "Железнодорожники" качественно играют в обороне, мало пропускают и забивают столько, сколько необходимо для победного результата. Сегодняшняя победа закономерна, потому что "Локомотив" создал больше голевых моментов, да и пенальти в их ворота поставили довольно спорный.
Хочу отметить, что Юрий Павлович Сёмин сегодня здорово изменил тактическую схему, в сравнении с матчем прошлого тура против ЦСКА (1:1). Москвичи сегодня сыграли в три центральных защитника и двух ярковыраженных опорников. Ну и в атаке очень здорово сыграло трио из Миранчуков и Фарфана, которые находятся в очень хорошей форме. Хотя, Рифат Жемалетдинов сегодня не чувствовал себя в своей тарелке на позиции латераля. Его стихия - дриблинг, скорость, креатив, обострения в чужой штрафной, т.е. он должен действовать ближе к штрафной площади соперника. Ну и трио центральных защитников Крыховяк - Кверквелия - Хёведес сыграли сегодня надёжно.
Команда Валерия Карпина делала ставку на стандартные положения: штрафные, ауты... хозяева поля пытались выжать всё в эти моменты. Изначально было понятно как "Ростов" будет играть, и "Локомотив" разобрал традиционный план соперника, не позволив ему многое создать у своих ворот.
"Ростов" неприятно удивил меня в эпизоде с первым пропущенным мячом. Когда Алексей Миранчук входил в штрафную - его никто не встречал, да и он в окружении большого количества соперников без сопротивления отдал передачу на стоявшего в одиночестве Джефферсона Фарфана, который и открыл счёт. Думаю, если ты претендуешь на место в еврокубках - так в обороне играть нельзя. Хотя, прямо говоря, в ходе этого сезона подобные моменты видел в исполнении разных команд, разных футболистов. Давление на входящего в штрафную соперника довольно часто почему-то не оказывается.
- О прогрессе "Локомотива":
[/b]
Чемпион страны, как мне видится, должен играть и побеждать с большим запасом прочности, с большим количеством голевых моментов. Но "Локомотив" всегда отличало то, что этой команде хватало и одного голевого момента за матч для победы. Сейчас "железнодорожники" играют качественно и строго на результат. Это стало следствием улучшений при игре в обороне, а также того, что команда забивает столько, сколько нужно для победы. "Локомотив" не тратит больше сил, чем нужно, и результат есть.
[b]- О борьбе за второе место в турнирной таблице:
Думаю, если "Зенит" обыграет "Динамо" - чемпионство питерцы не упустят. А так, фаворитом в борьбе за вторую прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов является "Локомотив". ЦСКА и "Краснодар" оспорят третье место, а "Спартак" расположится на пятом.
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