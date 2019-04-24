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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Магомед Адиев: вы можете нас похоронить, но мы – никогда

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

– И в первом, и во втором таймах ЦСКА владел территориальным преимуществом, при потере мяча быстро вступал в отбор. К сожалению, мы тяжело выходили из-под прессинга. В те немногочисленные моменты, когда выходили, нам не хватало психологии. Тяжело мы выходили в атаку. Есть у ребят определенное волнение. Ситуация не поменялась после перерыва. Все моменты мы не смогли забить. ЦСКА заслуженно победил.

– Вы говорили про мотивацию. А вот ваши коллеги говорят, что соперникам очки нужнее и их уже похоронили. Как к этому относитесь?

– Нас могу похоронить кто угодно – и вы, и болельщики. Но ни в коем случае, не я, ни мои ребята, себя не похороним. Все решается на поле во время игры. В каком бы мы ни были положении. Может криво, еще как-то, но мы будем играть и постараемся быть конкурентоспособными.

– После ваших слов после прошлого матча о внимании к клубу что-то изменилось?

– Если изменилось, то только в худшую сторону (смеется). Хотя куда еще хуже? Как я понял, никакой реакции не будет к моему большому сожалению. Мы действительно никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адиев Анжи ЦСКА
Сегодня, 22:13
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