Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
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"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
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Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
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Магомед Адиев: вы можете нас похоронить, но мы – никогда
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.
– И в первом, и во втором таймах ЦСКА владел территориальным преимуществом, при потере мяча быстро вступал в отбор. К сожалению, мы тяжело выходили из-под прессинга. В те немногочисленные моменты, когда выходили, нам не хватало психологии. Тяжело мы выходили в атаку. Есть у ребят определенное волнение. Ситуация не поменялась после перерыва. Все моменты мы не смогли забить. ЦСКА заслуженно победил.
– Вы говорили про мотивацию. А вот ваши коллеги говорят, что соперникам очки нужнее и их уже похоронили. Как к этому относитесь?
– Нас могу похоронить кто угодно – и вы, и болельщики. Но ни в коем случае, не я, ни мои ребята, себя не похороним. Все решается на поле во время игры. В каком бы мы ни были положении. Может криво, еще как-то, но мы будем играть и постараемся быть конкурентоспособными.
– После ваших слов после прошлого матча о внимании к клубу что-то изменилось?
– Если изменилось, то только в худшую сторону (смеется). Хотя куда еще хуже? Как я понял, никакой реакции не будет к моему большому сожалению. Мы действительно никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно.
"Спорт-Экспресс"
– И в первом, и во втором таймах ЦСКА владел территориальным преимуществом, при потере мяча быстро вступал в отбор. К сожалению, мы тяжело выходили из-под прессинга. В те немногочисленные моменты, когда выходили, нам не хватало психологии. Тяжело мы выходили в атаку. Есть у ребят определенное волнение. Ситуация не поменялась после перерыва. Все моменты мы не смогли забить. ЦСКА заслуженно победил.
– Вы говорили про мотивацию. А вот ваши коллеги говорят, что соперникам очки нужнее и их уже похоронили. Как к этому относитесь?
– Нас могу похоронить кто угодно – и вы, и болельщики. Но ни в коем случае, не я, ни мои ребята, себя не похороним. Все решается на поле во время игры. В каком бы мы ни были положении. Может криво, еще как-то, но мы будем играть и постараемся быть конкурентоспособными.
– После ваших слов после прошлого матча о внимании к клубу что-то изменилось?
– Если изменилось, то только в худшую сторону (смеется). Хотя куда еще хуже? Как я понял, никакой реакции не будет к моему большому сожалению. Мы действительно никому не нужны, предоставлены сами себе. Остался месяц, постараемся, чтобы это выглядело достойно.
"Спорт-Экспресс"
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