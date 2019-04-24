Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?

Команда Гончаренко спокойно разобралась с "махачкалинцами", набрала дежурные 3 очка и обогнала в турнирной таблице "Краснодар". В воскресенье нас ждет очное противостояние "быков" и "армейцев", которое будет для ЦСКА уже совсем иным с точки зрения физического, эмоционального и какого только возможно напряжения. Rusfootball.info рассказывает о том, что мы увидели в исполнении столичного клуба сегодня, и о том, какие выводы можно сделать из этого перед предстоящим выездом в Краснодар.

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Изменения в защитной линии и их влияние на игру ЦСКА

В матче против "Анжи" Гончаренко вынужден был сделать ряд перестановок в обороне. Бекао пропускал встречу из-за дисквалификации, Дивеев - из-за последствий полученной на прошлых выходных травмы. По стартовому составу могло показаться, что вследствие этого Виктор Михайлович использует схему с 4 защитниками, но на деле выяснилось, что это предположение было ошибочным. Вернувшийся в основу после длительного восстановления и выхода на замену в прошлой игре Васин вместе с Набабкин и Магнуссоном составил трио центральных защитников. Фернандес занял свое законное место на правом фланге. А вот на левом краю расположился Сигурдссон.

Да, это было немного удивительно

Видеть Арнора в защите было совсем не привычно, ведь он едва ли не нападающий по своему номинальному амплуа. Но Гончаренко решил, что во встрече с "Анжи" исландца можно использовать в роли крайнего защитника. Само собой, при атаках Сигурдссон должен был активно действовать впереди. Однако эксперимент показал, что он был практически бесполезен у чужих ворот и не обеспечивал надежность и безопасность у своих. Через его фланг "махачкалинцы" создали несколько хороших моментов. Неудивительно, что в перерыве тренер ЦСКА решил сделать замену.

Замена Гончаренко в перерыве оказала важное влияние на ход встречи

Перестановка вышла многоходовой. Сигурдссон был отправлен на более привычную для себя позицию, на левую бровку был выпущен Щенников, а место Ахметова в опорной зоне занял Бийол. Правда, мы должны сказать, что поводом для выхода Щенникова именно вместо Ахметова послужила и желтая карточка, которую Ильзат получил в первом тайме. Гончаренко признался, что он не хотел рисковать удалением важного игрока и его дисквалификацией на игру с "Краснодаром".


Интересно, что выдвижение Сигурдссона ближе к атаке практически сразу принесло свои результаты. Если в первом тайме Арнор реже всех получал мяч, то за 24 минуты во второй половине встречи до своей замены он часто был на виду и существенно поправил свою статистику. В числе прочего исландец отличился забитым голом, который, по сути, обеспечил ЦСКА спокойное завершение матча.

ЦСКА позволял "Анжи" создать опасные моменты

А теперь о том, что наверняка взволновало болельщиков "армейского" клуба. "Анжи" вполне могли не допустить "сухого" поражения и при стечении обстоятельств могли даже повторить успехи "Уфы" и "Оренбурга", которые брали на "ВЭБ Арене" очки. Понсе мог открывать счет в матче уже на первых минутах, когда защита ЦСКА позволила ему остаться одному в штрафной и нанести удар головой. Далее была комбинация, которую "армейцы" не смогли прервать ни на одной из стадии. Как итог - Акинфееву пришлось тащить мяч в нижнем углу.


Ближе к перерыву герой нового клипа группы "Руки Вверх" вновь вступил в игру - Ахъядов выбегал с вратарем 1 на 1. Апти на пару со своим товарищем Камилем Закировым вообще были очень активными, постоянно искали момент для удара и периодически находили бреши в обороне соперника. Понятное дело, что у ЦСКА было большое преимущество во владении мячом и в инициативе, но невнимательность и расслабленность у своих ворот вполне могли обернуться для хозяев неприятностями.

Что важнее - количество моментов или их реализация?

В некоторой степени вопрос философский, но сегодня было время порассуждать на глобальные темы. Поводы для этого предоставлял Влашич. С одной стороны, я уверен, что он будет признан одним из лучших игроков матча против "Анжи". С другой стороны, думается, что у Гончаренко будут определенные претензии к полузащитнику. Никола был хорош в подыгрыше, отдал голевую передачу на Бийола, воспользовавшись неразберихой между Гапоном и Закировым, а также чаще всех оказывался на ударной позиции. Безусловно, это неплохо и абсолютно точно лучше ситуации, когда игрок оказывается в тени (как, например, Сигурдссон в первом тайме). Но не должен ли футболист уровня Влашича забивать хотя бы в одном из пяти своих голевых моментов?

Тем более, в игре против команды такого уровня и такого состояния как нынешний "Анжи". Против "Краснодара" реализация может стать более важным фактором, чем общее количество созданных шансов. Впрочем, давайте проведем параллель. Дзюба тоже не забил в ворота "махачкалинцев" полторы недели назад и вообще не забивал с 7 октября, но зато отметился важнейшим дублем в игре с "быками" три дня назад. Если эта история повторится с Влашичем, то никто не вспомнит о его сегодняшних промахах. Но вот если Никола и в Краснодаре не будет забивать, то к нему будут вопросы, и матч с "Анжи" ему тоже вполне могут припомнить.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Анжи
Сегодня, 22:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама