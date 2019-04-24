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Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?
Команда Гончаренко спокойно разобралась с "махачкалинцами", набрала дежурные 3 очка и обогнала в турнирной таблице "Краснодар". В воскресенье нас ждет очное противостояние "быков" и "армейцев", которое будет для ЦСКА уже совсем иным с точки зрения физического, эмоционального и какого только возможно напряжения. Rusfootball.info рассказывает о том, что мы увидели в исполнении столичного клуба сегодня, и о том, какие выводы можно сделать из этого перед предстоящим выездом в Краснодар.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Изменения в защитной линии и их влияние на игру ЦСКА
В матче против "Анжи" Гончаренко вынужден был сделать ряд перестановок в обороне. Бекао пропускал встречу из-за дисквалификации, Дивеев - из-за последствий полученной на прошлых выходных травмы. По стартовому составу могло показаться, что вследствие этого Виктор Михайлович использует схему с 4 защитниками, но на деле выяснилось, что это предположение было ошибочным. Вернувшийся в основу после длительного восстановления и выхода на замену в прошлой игре Васин вместе с Набабкин и Магнуссоном составил трио центральных защитников. Фернандес занял свое законное место на правом фланге. А вот на левом краю расположился Сигурдссон.
Да, это было немного удивительно
Видеть Арнора в защите было совсем не привычно, ведь он едва ли не нападающий по своему номинальному амплуа. Но Гончаренко решил, что во встрече с "Анжи" исландца можно использовать в роли крайнего защитника. Само собой, при атаках Сигурдссон должен был активно действовать впереди. Однако эксперимент показал, что он был практически бесполезен у чужих ворот и не обеспечивал надежность и безопасность у своих. Через его фланг "махачкалинцы" создали несколько хороших моментов. Неудивительно, что в перерыве тренер ЦСКА решил сделать замену.
Замена Гончаренко в перерыве оказала важное влияние на ход встречи
Перестановка вышла многоходовой. Сигурдссон был отправлен на более привычную для себя позицию, на левую бровку был выпущен Щенников, а место Ахметова в опорной зоне занял Бийол. Правда, мы должны сказать, что поводом для выхода Щенникова именно вместо Ахметова послужила и желтая карточка, которую Ильзат получил в первом тайме. Гончаренко признался, что он не хотел рисковать удалением важного игрока и его дисквалификацией на игру с "Краснодаром".
Интересно, что выдвижение Сигурдссона ближе к атаке практически сразу принесло свои результаты. Если в первом тайме Арнор реже всех получал мяч, то за 24 минуты во второй половине встречи до своей замены он часто был на виду и существенно поправил свою статистику. В числе прочего исландец отличился забитым голом, который, по сути, обеспечил ЦСКА спокойное завершение матча.
ЦСКА позволял "Анжи" создать опасные моменты
А теперь о том, что наверняка взволновало болельщиков "армейского" клуба. "Анжи" вполне могли не допустить "сухого" поражения и при стечении обстоятельств могли даже повторить успехи "Уфы" и "Оренбурга", которые брали на "ВЭБ Арене" очки. Понсе мог открывать счет в матче уже на первых минутах, когда защита ЦСКА позволила ему остаться одному в штрафной и нанести удар головой. Далее была комбинация, которую "армейцы" не смогли прервать ни на одной из стадии. Как итог - Акинфееву пришлось тащить мяч в нижнем углу.
Ближе к перерыву герой нового клипа группы "Руки Вверх" вновь вступил в игру - Ахъядов выбегал с вратарем 1 на 1. Апти на пару со своим товарищем Камилем Закировым вообще были очень активными, постоянно искали момент для удара и периодически находили бреши в обороне соперника. Понятное дело, что у ЦСКА было большое преимущество во владении мячом и в инициативе, но невнимательность и расслабленность у своих ворот вполне могли обернуться для хозяев неприятностями.
Что важнее - количество моментов или их реализация?
В некоторой степени вопрос философский, но сегодня было время порассуждать на глобальные темы. Поводы для этого предоставлял Влашич. С одной стороны, я уверен, что он будет признан одним из лучших игроков матча против "Анжи". С другой стороны, думается, что у Гончаренко будут определенные претензии к полузащитнику. Никола был хорош в подыгрыше, отдал голевую передачу на Бийола, воспользовавшись неразберихой между Гапоном и Закировым, а также чаще всех оказывался на ударной позиции. Безусловно, это неплохо и абсолютно точно лучше ситуации, когда игрок оказывается в тени (как, например, Сигурдссон в первом тайме). Но не должен ли футболист уровня Влашича забивать хотя бы в одном из пяти своих голевых моментов?
Тем более, в игре против команды такого уровня и такого состояния как нынешний "Анжи". Против "Краснодара" реализация может стать более важным фактором, чем общее количество созданных шансов. Впрочем, давайте проведем параллель. Дзюба тоже не забил в ворота "махачкалинцев" полторы недели назад и вообще не забивал с 7 октября, но зато отметился важнейшим дублем в игре с "быками" три дня назад. Если эта история повторится с Влашичем, то никто не вспомнит о его сегодняшних промахах. Но вот если Никола и в Краснодаре не будет забивать, то к нему будут вопросы, и матч с "Анжи" ему тоже вполне могут припомнить.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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