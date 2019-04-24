Разминка окончена. Далее - "Краснодар". Что почерпнуть из ожидаемой победы ЦСКА над "Анжи"?

Команда Гончаренко спокойно разобралась с "махачкалинцами", набрала дежурные 3 очка и обогнала в турнирной таблице "Краснодар". В воскресенье нас ждет очное противостояние "быков" и "армейцев", которое будет для ЦСКА уже совсем иным с точки зрения физического, эмоционального и какого только возможно напряжения. Rusfootball.info рассказывает о том, что мы увидели в исполнении столичного клуба сегодня, и о том, какие выводы можно сделать из этого перед предстоящим выездом в Краснодар.

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА