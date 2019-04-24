Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча с "Локомотивом" (1:2), что доволен игрой команды.- Не было никакого множества. Один был - один забили. Остальное были подходы.- Невнимательно сыграли в обороне при атаках "Локомотива". В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты.- Нет, почему? Сегодня как раз в атаке сыграли лучше чем в прошлых играх.- Нет. Это было ни к чему. В Оренбурге команда как минимум ничью заслужила. Судьи признали что два первых гола были забиты неправильно.- Надеемся что Шомуродов и Еременко восстановятся к игре с "Анжи".