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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча с "Локомотивом" (1:2), что доволен игрой команды.

- Чем объясняется множество острых моментов у ваших ворот в начале игры?

- Не было никакого множества. Один был - один забили. Остальное были подходы.

- Хорошо, тогда отчего было столько подходов?

- Невнимательно сыграли в обороне при атаках "Локомотива". В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты.

- С Еременко и без него - это два разных "Ростова"?

- Нет, почему? Сегодня как раз в атаке сыграли лучше чем в прошлых играх.

- Говорят, после проигрыша в Уфе в команде был разговор "без дипломатии". была ли такая же беседа после Оренбурга?

- Нет. Это было ни к чему. В Оренбурге команда как минимум ничью заслужила. Судьи признали что два первых гола были забиты неправильно.

- Надолго ли выбыли Шомуродов и Еременко?

- Надеемся что Шомуродов и Еременко восстановятся к игре с "Анжи".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов Локомотив
Сегодня, 22:31
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