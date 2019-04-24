Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
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Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Валерий Карпин: "Ростов" провел неплохой матч
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча с "Локомотивом" (1:2), что доволен игрой команды.
- Чем объясняется множество острых моментов у ваших ворот в начале игры?
- Не было никакого множества. Один был - один забили. Остальное были подходы.
- Хорошо, тогда отчего было столько подходов?
- Невнимательно сыграли в обороне при атаках "Локомотива". В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты.
- С Еременко и без него - это два разных "Ростова"?
- Нет, почему? Сегодня как раз в атаке сыграли лучше чем в прошлых играх.
- Говорят, после проигрыша в Уфе в команде был разговор "без дипломатии". была ли такая же беседа после Оренбурга?
- Нет. Это было ни к чему. В Оренбурге команда как минимум ничью заслужила. Судьи признали что два первых гола были забиты неправильно.
- Надолго ли выбыли Шомуродов и Еременко?
- Надеемся что Шомуродов и Еременко восстановятся к игре с "Анжи".
"Спорт-Экспресс"
- Чем объясняется множество острых моментов у ваших ворот в начале игры?
- Не было никакого множества. Один был - один забили. Остальное были подходы.
- Хорошо, тогда отчего было столько подходов?
- Невнимательно сыграли в обороне при атаках "Локомотива". В целом провели неплохой матч, ребят упрекнуть не в чем. У них были моменты, у нас были моменты.
- С Еременко и без него - это два разных "Ростова"?
- Нет, почему? Сегодня как раз в атаке сыграли лучше чем в прошлых играх.
- Говорят, после проигрыша в Уфе в команде был разговор "без дипломатии". была ли такая же беседа после Оренбурга?
- Нет. Это было ни к чему. В Оренбурге команда как минимум ничью заслужила. Судьи признали что два первых гола были забиты неправильно.
- Надолго ли выбыли Шомуродов и Еременко?
- Надеемся что Шомуродов и Еременко восстановятся к игре с "Анжи".
"Спорт-Экспресс"
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