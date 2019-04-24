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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Юрий Семин: оба Миранчука сыграли отлично

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 25-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:1) пожаловался на назначение пенальти и отметил игру братьев Миранчуков.

- Если бы матч окончился вничью, что бы вы сказали Алексею Миранчуку, который с метра попал в штангу?

- Ничего не сказал бы. Ошибаться можно. Если бы он убирал ноги или не шел в борьбу, тогда это был бы повод что-то высказывать. Но он имел и создавал моменты, вообще оба Миранчука сыграли отлично. Проблемой в этом матче стало то, что мы упустили 20 минут после гола. И таких пенальти, как сегодня, можно ставить по десять в каждом матче. Хорошо что мы выбрались из этой ситуации.

- Кононов недавно назвал игру "Ростова" автобусом. За счет чего вы его преодолели?

- Наверное, каждая команда играет от своего подбора игроков. Оценивать "Ростов" я не вправе, это их игра, у них хорошая команда, только что блестяще обыгравшая "Спартак". Возможно, нам было сегодня проще за счет быстрого гола, после которого у нас были еще моменты. И наверное второй фактор - то, что никого не устраивала ничья, обе команды атаковали большими силами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Миранчук Локомотив
Сегодня, 22:37
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