Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (25)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (34)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
"Спартак" прибыл в Тулу (10)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
"Зенит" одержал уверенную победу над "Динамо"
В матче 25-го тура чемпионата России "Зенит" дома обыграл "Динамо".
Чемпионат России
25 тур
"Зенит" – "Динамо" 2:0
Голы: Дзюба, 60, Азмун, 66.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76).
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Соу, Москвичёв, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).
Предупреждения: Панченко, 6, Соу, 20.
Чемпионат России
25 тур
"Зенит" – "Динамо" 2:0
Голы: Дзюба, 60, Азмун, 66.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76).
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Соу, Москвичёв, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).
Предупреждения: Панченко, 6, Соу, 20.
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