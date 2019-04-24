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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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"Зенит" одержал уверенную победу над "Динамо"

В матче 25-го тура чемпионата России "Зенит" дома обыграл "Динамо".

Чемпионат России

25 тур

"Зенит" – "Динамо" 2:0

Голы: Дзюба, 60, Азмун, 66.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76).

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Соу, Москвичёв, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).

Предупреждения: Панченко, 6, Соу, 20.
Теги: Зенит Динамо
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#49  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:44)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Phil
Цитата: nofrills
от тебя убогостью за версту несет

Да от клошаров тут, практически от всех , дебилизмом несёт - глупые, как пробки и юморок соответствующий, где-то на уровне третьего класса . .

Твои то эссе на уровне , не меньше чем как у Жванецкого. Долго думал, пока читал.
Если что, ну ты там не понял, то, это сарказм.Клоун.

Цитата: ROCKER
Лично я жду "нетленки" Рейнгольда

Разговорный жанр Рингольда будет покруче "прожарки" в Камеди.


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#48  Irbis   (Сегодня, 23:38)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Phil,
В этом сезоне Динамо может повторить нырок в фнл
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#47  Phil  Москва (Сегодня, 23:36)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: nofrills
от тебя убогостью за версту несет

Да от клошаров тут, практически от всех , дебилизмом несёт - глупые, как пробки и юморок соответствующий, где-то на уровне третьего класса . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#46  Irbis   (Сегодня, 23:35)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
scorpion 69,
Арсенал обыграл ЦСКА обыграет тем более спартячей
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#45  dryhnozaurus   (Сегодня, 23:34)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что ж, поздравляю Зенит с практически оформившимся чемпионством. Несмотря на далеко не всегда яркую игру, очки набирали исправно и, главное, не проигрывали прямым конкурентам. Крайне расстроен неприятным срачем между болельщиками наших клубов, зародившемся в последнее время на этом сайте. Ересь какая-то.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#44  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
Цитата: Blessing
а где они, живы ли?

завтра посчитаем тех кто не сдох

Только не это! Выиграют - будут хрюкать про чемпионство, проипут - будут визжать, что десятикратные...
Все же известно...
Лично я жду "нетленки" Рейнгольда - это весьма забавно! blush


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#43  scorpion 69  колпино (Сегодня, 23:30)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Irbis,
С Арсеналом,надеюсь канониры отдуплят их по полной smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#42  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:30)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Свиньи завтра играютмучаются.

Придётся покупать три маленьких. Но что не сделаешь для свинойоппа.


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#41  Sashass   (Сегодня, 23:29)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
а где они, живы ли?

завтра посчитаем тех кто не сдох
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#40  Blessing  Спб (Сегодня, 23:28)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
мусора похлеще свиней будут...кстати нет ни одной

Даже странно...., а где они, живы ли?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#39  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:28)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Робсон
Мразей,с победой

Ментов,в пердив


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#38  Sashass   (Сегодня, 23:27)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Днище пердивом не напугаешь

Привет! С победой!
А днище ещё вонючей свиней бывают...проиграли то по делу
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#37  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:24)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
с футболом тебе сегодня немножко повезло

"-Кому везёт , у того и петух несёт" ( Русская народная поговорка)


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#36  Blessing  Спб (Сегодня, 23:24)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Робсон
Мразей,с победой

Свиньи завтра играютмучаются.

Цитата: Sashass
ожидай лучше пердив

Днище пердивом не напугаешь. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#35  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:22)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Цитата: Робсон
Мразей,с победой

так вы еще не играли, завтра если удастся обыграть Арсенал, то поздравишь.

Плюс мильён!!!


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#34  Sashass   (Сегодня, 23:22)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
мусора похлеще свиней будут...кстати нет ни одной
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#33  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:21)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
Цитата: Фонтанка
Цитата: nofrills
ждем новую лч, новых вальядолидов и мальорок

Неудачнег, у вас никогда не будет праздника в этой жизни. Это наши поражения и наши победы , и всё это в ЛЧ.

с футболом тебе сегодня немножко повезло, но по жизни врядли. от тебя убогостью за версту несет.

а тебе обиженоиу ни с чем не повезло. придеться на тебе воду возить.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#32  Phil  Москва (Сегодня, 23:20)
  • -16
  •  (16)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: zen-it
сам опустил же свой клуб

Ты о чём ? Глупый что ли, или прикидываешься ? А может ты читать ещё не научился ? Или понимать написанное ? Давно не встречал таких идиотских "комментариев" . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#31  strekall  Руcь (Сегодня, 23:20)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
ждем новую лч, новых вальядолидов и мальорок

Ждите пердив, по всему видно - дождетесь laughing


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#30  nofrills  Москва (Сегодня, 23:19)
  • -13
  •  (17)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Фонтанка
Цитата: nofrills
ждем новую лч, новых вальядолидов и мальорок

Неудачнег, у вас никогда не будет праздника в этой жизни. Это наши поражения и наши победы , и всё это в ЛЧ.

с футболом тебе сегодня немножко повезло, но по жизни врядли. от тебя убогостью за версту несет.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#29  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:17)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Робсон
Мразей,с победой

так вы еще не играли, завтра если удастся обыграть Арсенал, то поздравишь.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#28  Sashass   (Сегодня, 23:16)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
ждем новую лч, новых вальядолидов и мальорок

ожидай лучше пердив

Ещё один шаг к золоту Великого Зенита! С победой!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#27  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:15)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
ждем новую лч, новых вальядолидов и мальорок

Неудачнег, у вас никогда не будет праздника в этой жизни. Это наши поражения и наши победы , и всё это в ЛЧ.


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#26  Робсон   (Сегодня, 23:14)
  • -19
  •  (21)

Мразей,с победой
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#25  Irbis   (Сегодня, 23:13)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Фонтанка,
Такого надёжного защитника как ракицкий с времён гарая не было..
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#24  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Олеееее олааааа Зенит моя судьбааа, оле-оле-оолааа!!
Мощно, классно, здорова!!! Зенитушка идет к чемпионству!!! Скоро вся страна будет бухать!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#23  Фонтанка  Питер (Сегодня, 23:11)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Phil,
Ты кто, неудачнег?


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#22  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11)
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Phil
Мало конечно сегодня, надежд было на то, чтобы отобрать у бомжей очки, с их пятью-то составами. Но, забавно наблюдать, как беснуются здешние клошары, забрызгивая себя своими же соплями - как будто Барселоне забили безответных мячей так десять

сам опустил же свой клуб, давно я таких комментов неивидел.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#21  зенитовец  СССР (Сегодня, 23:10)
  • +3
  •  (7)
online

С заслуженной победой! Не такой как у шалав, заказухой над полудублем Ростова.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#20  Blessing  Спб (Сегодня, 23:10)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Всех, в части касающейся, с хорошей победой!
Матч выдался трудным, спасибо Дзюбе, снял напряжение. Могли забить больше, но решили поиграть на публику.
Днище приехало проигрывать, им в ФНЛ больше нравиться, там они герои, как все великие из Москвы. Пора уже эти команды перестать называть великими, а то какой-то парадокс получается: в жопе, а великие.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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