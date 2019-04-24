Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Динамо" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что такой результат является заслуженным.
"Команда соперника очень хорошо оборонялась и числом, и умением. Сложно вскрывать глубокую оборону. Во втором тайме чуть изменили игру, стало побольше моментов. Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные.
У "Динамо" свои задачи, у нас - свои. Обе команды играли на максимуме. Второй тайм мне больше понравился. Это заслуженная трудовая победа. Было тяжело и физически: у нас есть опытные футболисты, которым сложно играть по три матча в неделю. Где-то то через "не могу" смогли дожать соперника. Они тоже подустали - без мяча сложно работать. Мы могли еще забить", - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
"Команда соперника очень хорошо оборонялась и числом, и умением. Сложно вскрывать глубокую оборону. Во втором тайме чуть изменили игру, стало побольше моментов. Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные.
У "Динамо" свои задачи, у нас - свои. Обе команды играли на максимуме. Второй тайм мне больше понравился. Это заслуженная трудовая победа. Было тяжело и физически: у нас есть опытные футболисты, которым сложно играть по три матча в неделю. Где-то то через "не могу" смогли дожать соперника. Они тоже подустали - без мяча сложно работать. Мы могли еще забить", - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
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