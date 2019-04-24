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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Динамо" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что такой результат является заслуженным.

"Команда соперника очень хорошо оборонялась и числом, и умением. Сложно вскрывать глубокую оборону. Во втором тайме чуть изменили игру, стало побольше моментов. Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные.

У "Динамо" свои задачи, у нас - свои. Обе команды играли на максимуме. Второй тайм мне больше понравился. Это заслуженная трудовая победа. Было тяжело и физически: у нас есть опытные футболисты, которым сложно играть по три матча в неделю. Где-то то через "не могу" смогли дожать соперника. Они тоже подустали - без мяча сложно работать. Мы могли еще забить", - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Семак Зенит Динамо
Сегодня, 23:17
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#1  Sashass   (Сегодня, 23:19)
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Болеет за:
«Зенит»
А Богданыч навтыкал в перерыве smile
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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