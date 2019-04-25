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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Виктор Гончаренко: ЦСКА выиграл скромно, со вкусом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура против "Анжи" (2:0) отметил, что команда не шла вперед всеми силами.

- Мы держали в голове два последних домашних матча, когда мы играли открыто, с нацеленностью на атаку. Сегодня тоже создавали моменты, но немного, не шли большими силами вперед. Выиграли скромно, со вкусом. Впереди "Краснодар", надо было и силы поберечь, не получить красную карточку. Одержали победу, довольны, что находимся в гонке, преследуем, поджимаем другие команды.

- А какая задача в этой гонке? Лига чемпионов и медали?

- Они никогда не снимались, но и никогда не афишировались. Мы должны побеждать в каждом матче. И кстати, если посмотреть, то мы лучше играем именно с сильными соперниками.

- Вы держали в голове игру с "Краснодаром"? Хотели сэкономить силы?

- Не могу сказать, то мы давали такую установку. В игре с "Уфой" мы тоже контролировали ход матча, но в концовке все развернулось. Нам нужно было одержать победу. Может быть, третий гол команду бы раскрепостил.

- Почему Сигурдссона выпустили слева в обороне?

- Что касается Сигурдссона, то он немножко потерялся. Потому что у него не было задания играть так низко в обороне. Он растерялся в этой позиции в первом тайме.

- Есть сроки восстановления Дивеева?

- Он будет готов к следующей игре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА Анжи
Сегодня, 10:17
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