Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Гончаренко: ЦСКА выиграл скромно, со вкусом
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура против "Анжи" (2:0) отметил, что команда не шла вперед всеми силами.
- Мы держали в голове два последних домашних матча, когда мы играли открыто, с нацеленностью на атаку. Сегодня тоже создавали моменты, но немного, не шли большими силами вперед. Выиграли скромно, со вкусом. Впереди "Краснодар", надо было и силы поберечь, не получить красную карточку. Одержали победу, довольны, что находимся в гонке, преследуем, поджимаем другие команды.
- А какая задача в этой гонке? Лига чемпионов и медали?
- Они никогда не снимались, но и никогда не афишировались. Мы должны побеждать в каждом матче. И кстати, если посмотреть, то мы лучше играем именно с сильными соперниками.
- Вы держали в голове игру с "Краснодаром"? Хотели сэкономить силы?
- Не могу сказать, то мы давали такую установку. В игре с "Уфой" мы тоже контролировали ход матча, но в концовке все развернулось. Нам нужно было одержать победу. Может быть, третий гол команду бы раскрепостил.
- Почему Сигурдссона выпустили слева в обороне?
- Что касается Сигурдссона, то он немножко потерялся. Потому что у него не было задания играть так низко в обороне. Он растерялся в этой позиции в первом тайме.
- Есть сроки восстановления Дивеева?
- Он будет готов к следующей игре.
"Спорт-Экспресс"
- Мы держали в голове два последних домашних матча, когда мы играли открыто, с нацеленностью на атаку. Сегодня тоже создавали моменты, но немного, не шли большими силами вперед. Выиграли скромно, со вкусом. Впереди "Краснодар", надо было и силы поберечь, не получить красную карточку. Одержали победу, довольны, что находимся в гонке, преследуем, поджимаем другие команды.
- А какая задача в этой гонке? Лига чемпионов и медали?
- Они никогда не снимались, но и никогда не афишировались. Мы должны побеждать в каждом матче. И кстати, если посмотреть, то мы лучше играем именно с сильными соперниками.
- Вы держали в голове игру с "Краснодаром"? Хотели сэкономить силы?
- Не могу сказать, то мы давали такую установку. В игре с "Уфой" мы тоже контролировали ход матча, но в концовке все развернулось. Нам нужно было одержать победу. Может быть, третий гол команду бы раскрепостил.
- Почему Сигурдссона выпустили слева в обороне?
- Что касается Сигурдссона, то он немножко потерялся. Потому что у него не было задания играть так низко в обороне. Он растерялся в этой позиции в первом тайме.
- Есть сроки восстановления Дивеева?
- Он будет готов к следующей игре.
"Спорт-Экспресс"
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