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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
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Артем Дзюба: "Динамо" вышло просто разрушать

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал итоги матча РПЛ с "Динамо" (2:0).

"Мы гнули свою линию. У них был один момент, когда Лунев спас нас, а в целом они вышли играть на ничью — восемь разрушителей, пять защитников.

До этого "Динамо" играло в очень интересный, атакующий футбол, просто им реально не везло, у них было много моментов, но сегодня они вышли просто разрушать, и хорошо, что нам удалось забить.

Кому посвятил гол? Старшему сыну, ему сегодня исполнилось шесть лет. На майке у меня было написано "С днем рождения, сынок", - цитирует Дзюбу твиттер клуба.
Теги: Дзюба Зенит Динамо
Сегодня, 11:15
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#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 12:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очень смешно такое читать постоянно. В том числе и от фтуболистов Спартака.
Артем, вы же в ЛЧ против условной "барсы" играть будете также.
Да даже не барсы, да даже против Тотенхема в гостях будете играть также. Ты тогда, что будешь говорить?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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