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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Яка Бийол: "Краснодар" дышит в затылок ЦСКА, нужно работать усердно во всех матчах

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Анжи" (2:0).

"Забить гол — всегда хорошо. Мой брат Никола ассистировал мне. Самое важное, что мы победили. Это было очень важно. Сейчас "Краснодар" дышит нам в затылок, нам нужно будет работать очень усердно в оставшихся матчах.

Я тренируюсь сейчас и как нападающий, и как полузащитник. Я готов сыграть обе роли, если команде это нужно. Это не было сюрпризом для меня, потому что мы наигрывали это в Испании на сборах. Нет проблем, мы говорили об этом с тренером. Почему не реализовал остальные свои моменты? Если бы я мог ответить на эти вопросы, я бы никогда не промахивался в своей жизни", - цитирует "Чемпионат.сом".
Теги: Бийол ЦСКА Краснодар
Сегодня, 11:27
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(0)
#9  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: serega_user
Цитата: sraptakpain
Цитата: Neighbor
Гомосятина какая-то joy

тебе виднее, но про сраптак я тут и слова не увидел

У товарища красно-белая горячка. Главный симптом - мерещутся гомосеки. Лечению такие не подлежат.

это скорее ромб головного мозга
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:48)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sraptakpain
Цитата: Neighbor
Гомосятина какая-то joy

тебе виднее, но про сраптак я тут и слова не увидел

У товарища красно-белая горячка. Главный симптом - мерещутся гомосеки. Лечению такие не подлежат.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  Яamon   (Сегодня, 12:15)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
есть чуйка, что после кабинетной зины места распределятся так:

1. Локо
2. Спартак
3. ЦСКА
4. Краснодар

у ЦСКА непростой календарь и нестабильная игра, но краснодар сыпется вовсе, не может держать концовку, поэтому 3 и 4.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#6  MIG  Piter (Сегодня, 12:03)
  • +1
  •  (1)

я бы сказал, что Краснодар уже задохнулся. Если кто-то на яйцо "быку" наступит, может и очнутся. А пока предсмертные конвульсии какие-то уже 4 или 5 игр подряд.
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 11:57)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Neighbor
Гомосятина какая-то joy

тебе виднее, но про сраптак я тут и слова не увидел
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  Neighbor   (Сегодня, 11:55)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Гомосятина какая-то joy
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:46)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Респаун
ljubljana,
Странно говорить об уровне исполнителей пацанам дважды обыгравшим Реал Мадрид...Им главное кураж поймать

как раз вопрос то и в возрасте.у коней многие просто не очень то стабильны. могут и реал нагнуть, и влететь оренбургу. а про защиту я о другом. у ЦСКА они очень медленные, когда у Краснодара Вандерсон и Классон бегают на уровне Мусы, хотя если Классон часто губит моменты, то Вандерсон техничный бегунок уровня начала карьеры Мусы.без особой мысли в атаке. а вот Ари - дело другое.я не знаю, травмирован он или нет, но в ворота ЦСКА почему-то забивает стабильно. это как Вагнер для Спартака
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Респаун   (Сегодня, 11:43)
  • 0
  •  (2)

ljubljana,
Странно говорить об уровне исполнителей пацанам дважды обыгравшим Реал Мадрид...Им главное кураж поймать
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:35)
  • +2
  •  (4)

будете играть в 4 защитника, то точно влетите.Анжи пару раз выходил почти 1 на 1. у Краснодара исполнители другого уровня
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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