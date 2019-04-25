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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов надеется на справедливое решение Пресненского суда Москвы по делу о двух драках в центре столицы с участием полузащитника "Краснодара", Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Сегодня первая возможность высказаться Мамаеву, расскажите какова его позиция?

– Сегодня предстоит важная апелляционная дата заседания. Основной посыл такой, что сторона обвинения пытается доказать того, чего не было. Подсудимые будут пытаться обращать на это внимание, и опровергать надуманные обвинения прокуроров. Изначально по делу доводы нашей стороны были достаточно полными. Указывали на те обстоятельства, которые реально имели место быть. Вчера удалось нам встретиться с Пашей, немного пообщаться и обсудить нашу позицию. Раскрывать тактику пока не хотелось бы. На суде все увидите.

– Как с настроением у ребят?

– Настроение сложно назвать положительным, сказывается каждодневные судебные заседания. Но они в тонусе, и готовы давать показания. Есть жалоба у одного из подсудимых, которая может помешать дать нормальные показания. Окончание процесса не за горами и суд должен дать нормальную оценку тому, что было, а не доверять ложным доводам стороны обвинения.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бушманов Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:19
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