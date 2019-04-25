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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Спортивный директор "Тамбова": до сентября придётся играть в Саранске

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что клуб в случае выхода в этом сезоне в РПЛ планирует заявить "Саранск Арену" в качестве резервного стадиона.

"При лицензировании мы заявляем "Саранск Арену" как резервный стадион. До августа-сентября нам придётся играть там. Также мы рассматривали Волгоград, но выбрали Саранск из-за логистики: до Волгограда 600 километров, а до Саранска 370 километров. Всё ради того, чтобы лучше и удобнее доставлять наших болельщиков на матчи. Мы будем сами организовывать выезд всем болельщикам, которые хотят приехать на матч.

Что касается нашего родного стадиона, нам передали оборудование с чемпионата мира: СКУД, системы безопасности, всё отдали в полное владение. Также стадион в Тамбове будут расширять до 10-12 тысяч. С сентября мы уже будем играть дома", - цитирует Худякова "Чемпионат.сом".
Теги: Тамбов
Сегодня, 13:04
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