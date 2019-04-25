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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Владимир Быстров: если не будет лимита, то свои воспитанники клубам РПЛ станут не нужны

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказал мнение по поводу лимита на легионеров.

"Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберём мы лимит, в РПЛ появится ещё больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чём тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодёжью обыгрывает "Реал". Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всё так безнадёжно.

Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своём составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: "Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе". В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и всё.

Согласен ли я с тем, что переезд игроков в Европу чуть ли не единственный путь развития нашего футбола? Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ. Они без всяких лимитов переезжают друг к другу в разные чемпионаты. А у нас просто Премьер-Лига из 16 команд, и ещё попробуй туда попади. Какой процент на душу населения играет в профессиональных командах? Уверен, это очень маленькая цифр", - цитируют Быстрова "Известия".
Теги: Быстров Зенит
Сегодня, 13:33
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15
(5)
#15  паровоз   (Сегодня, 15:33)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kolpino2
Цитата: паровоз
и бесплатных билетов

Мне уже дали бан, тем не менее во второй раз: предоставь мне бесплатный билет на игру Зенита или ты ... чудак на букву "м", если мягко говорить. За клевету тоже надо банить. Особенно если клевета направлена во вред российского футбола.

дыши глубже вместе с российским футболом laughing на матч Локо-Зенит раздавали в группе ВК. Зенит выкупил квоту 2700, а на матче 2000 ваших было.
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#14  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 15:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Барселона»
Если лимит и нужен то намного более жесткий. Например 8 русских и 3 иностранца. тогда у клубов не будет другого выхода как вкладывать в свои академии, которые будут выпускать своих футболистов. А та схема что сейчас - это дичь. Она лишь делает то, что условный Ваня вместо 3 лямов будет стоить 13, только из-за того, что у него есть книжечка с двухглавым орлом.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#13  Сандр   (Сегодня, 15:01)
  • 0
  •  (2)
online

Отмена лимита это хорошо, может и наш футбол будет как в АПЛ со временем или на крайняк как у немцев, итальяшек, испанцев.А то живут на халяву иждивенцы и передвигаются по полю пешком и трусцой, паскудники.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#12  duha  Зауралье (Сегодня, 14:58)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
а тчто не ясно Быстрову??? 10+15.... 15 - это кто по его мнению? разве это не лимит? или эти 10 легов не будут ломаться и спад формы им не грозит? Привык балбес за паспорт на поле выходить, конечно щас работать и доказывать заставят же! что вы хотели от таких то!


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#11  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хватит романтики...есть театр, на сцену которого попадают лучшие и есть тысяча площадок, где выступают все остальные...Дарвин
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38)
  • 0
  •  (4)

Цитата: паровоз
и бесплатных билетов

Мне уже дали бан, тем не менее во второй раз: предоставь мне бесплатный билет на игру Зенита или ты ... чудак на букву "м", если мягко говорить. За клевету тоже надо банить. Особенно если клевета направлена во вред российского футбола.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  Realist2000   (Сегодня, 14:37)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Kolpino2
играют выпускники академии Зенита (Зенита и Смены)

академии Зенита? Назови 12 клубов ПЛ,где играют ее выпускники.А Смену не трожь - ее у вас уничтожили и выпускники Смены,играющие за клубы ПЛ никакого отношения к газпрЁмовской игрушке не имеют.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#8  паровоз   (Сегодня, 14:22)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
клубы без своих воспитанников не смогут зарабатывать, правда, есть однонедоразумениеисключение, вышло на самоокупаемость за счет значков, кепочек и бесплатных билетов laughing
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:15)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Phil
а они и с лимитом-то не нужны некоторым. Вон, бомжи - просто вытаскивают россиян из других клубов РПЛ, и всё, типа, нормально .

И при этом в 3/4 клубов вышки, включая Краснодар, играют выпускники академии Зенита (Зенита и Смены). Не в тот адрес высер. Будет Аршавин или Малофеев, кто же от них откажется? А вот клубы вроде Динамо, за которые никто не болеет и у которых нет спортшкол, надо сиквестировать, какая бы история и кто бы за них не играл в прошлом.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А по мне так лимит - не нужен. Но при этом нужно привлекать только таких легионеров, которые реально мастера (члены сборной - минимум 1200 минут за сборную за последние 2 года, минимум 1200 минут в ЛЕ или ЛЧ за последние 3 года) и цены на которых нынче кусаются... Тогда их будет немного, но наши парни рядом с ними будут тянуться именно к мастерам...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:10)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
все верно написано и точно! лимит должен быть жестче чем сейчас и тогда все клубы будут вынуждены идти по пути нынешнего ЦСКА!
а ск-ко талантливых пацанов в 00 и 90-е уехали на запад!!! ...и кто из них там заиграл!? НИКТО!!!
только развитие своих школ при наличии жесткого лимита заставит владельцув клубов вкладывать деньги в своих воспитанников и искать таланты по всей стране!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Phil  Москва (Сегодня, 13:55)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Да они и с лимитом-то не нужны некоторым. Вон, бомжи - просто вытаскивают россиян из других клубов РПЛ, и всё, типа, нормально . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:42)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Ну ты про свой "Зенит" так говори, про всех не надо!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  karfagen  Dresden (Сегодня, 13:41)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ну их надо готовить прилично вот и все.
тогда они смогут выдерживать конкуренцию, а если в топ-академиях играют за деньги, затем в остальных школах тренируют за копейки детей на земле и без условий, то ничего удивительного, что ребята проигрывают конкуренцию средняку с Балкан.
там все условия есть даже после и во время войны


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:35)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Шинник»
Да, у мадридцев состав был не совсем основной

вот типичная фраза для большинства тех, кто тут. сраптак обыгрывал так то резерв реала основным составом. да и то в одном матче глубокий резервист забил сам себе (вроде жереми)
а что у коней так то на 90% новый состав, да еще из тех, кто младше даже не основного состава мадрида - тишина.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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