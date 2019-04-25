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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом

На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– В какое время приехали в "Эгоист"?

– Не помню. Возможно, это было 3-4 часа ночи. Мы отдыхали, потом решили покушать, решили куда-нибудь поехать. Был и Александр Кокорин, и Мамаев.

– В "Эгоисте" пили алкоголь?

– Да. Я точно не помню, кто пил. Но я пила. Там мы были часа 2,5.

– Что было дальше?

– Потом мы решили выйти и поехать поесть. Когда начали выходить, прибежала девушка и сказала, что Александром назвали "петухом".

– Откуда она прибежала?

– Из машины, которая стояла рядом с клубом. Машина – белый Мерседес.

– Видели, как она выходила из машины?

– Нет.

– К кому она подошла?

– Я не знаю. Я услышала, когда начали обсуждать в компании.

– Расскажите об этом.

– Не помню. Все начали возмущаться, что Сашу назвали петухом. Все пошли на улицу.

– А где вы находились?

– Грубо говоря, за дверью. Мы были еще внутри. Кто-то был внутри, кто-то нет.

– Как вы все слышали?

– Мне кто-то сказал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 13:47
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(0)
#8  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
это как:
послушайте, судари! нашего сашеньку петухом назвали!
бггг)))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 14:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну значит Кокорина изначально не уважают в обществе.Смог бы водитель когда нибудь такое сказать про Семака,Тихонова или Карпина.Вряд ли.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 14:54)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
То есть напрямую Петухами он их не называл. А эта обдолбанная курва как бы передала слова водителя пацанам?
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#5  Neighbor   (Сегодня, 14:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Громче всех кудахтал ко-ко-ко корин smile
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 14:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Побитый Соловчук рассказал, что привез Ушакову на место работы к передвижной студии у концертного зала "Чайковский", а Первый канал в "Пусть говорят" рассказал, что передвижная студия вместе с Ушаковой находилась на Триумфальной площади... )))

Да-да - почти попали. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:54)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так а что не так то? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  Медведь Русский   (Сегодня, 13:51)
  • -7
  •  (9)
online

как бы не пыталось, 18 следователей, найти факты что был сговор и целая опг, нихера у них очевидно не получилось.
Но решение один фиг будет обвинительным. просто потому что
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:48)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Шинник»
очередная проститутка кокоши и мамая?
единственное адекватное вью дала только бывшая мамая. и там все по делу расписано
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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