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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Свидетель: девушка из компании Кокорина пыталась закрыть Соловчука своим телом

Алёна Шинкарёва, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.

"Водитель не убегал, просто шёл. А ребята за ним бежали, потому что он на них замахнулся. Быстрым шагом шёл. Он на них замахнулся, они решили дать сдачи, потому что любой нормальный человек не будет давать себя в обиду. Кто за ним шёл? Все ребята по очереди. Водитель отошёл на достаточное расстояние – 150-200 метров. Дальше они его догнали, потом началась драка. Я в этот момент так же стояла возле машины, смотрела на них.

Что происходило во время драки? У меня зрение плохое, я вот даже на вас смотрю, рассмотреть не могу. Помню, что мальчик в белой толстовке, по-моему, это был Кирилл, то ли он замахнулся, то ли толкнул, но потом упал. Потом туда побежали пацаны. Кто-то кого-то оттаскивал, чтобы драка закончилась, кто-то делал другое.

Когда водитель упал, вокруг него было примерно человек пять. Екатерина побежала туда, остальные девушки не лезли в драку. Она побежала защищать водителя, чтобы ребята его не били. Кричала что-то, потом попыталась подойти, ей сначала не дали, потом подошла, встала между ними и пыталась защищать. Она ложилась на него и закрывала телом, по-моему", - цитирует Шинкарева "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
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#1  gesha978  Москва (Сегодня, 15:11)
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Болеет за:
«Спартак»
ну это медаль, не меньше.
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
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