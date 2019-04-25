Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Коновалов: для "Рубина" каждый матч очень важен, "Спартак" это или кто-то еще
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов прокомментировал ничью с "Уфой" (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.
"В первом тайме у нас был хороший момент. Забей мы первыми, игра была бы совсем другой. Да и пропустили очень обидный мяч. Сами не разобрались в несложной ситуации. В первом тайме проиграли борьбу и подборы. Но после перерыва перевернули игру и, считаю, могли добиться победы. В целом же ничья, думаю, закономерный результат.
Большое количество ничьих у "Рубин" в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию и наказывают за это. Но остается только работать еще больше, по-максимуму. Верю, что победы придут.
Будет ли особой игра со "Спартаком"? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть, "Спартак" это или кто-то еще. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба еще впереди", - цитирует Коновалова Sport24.
"В первом тайме у нас был хороший момент. Забей мы первыми, игра была бы совсем другой. Да и пропустили очень обидный мяч. Сами не разобрались в несложной ситуации. В первом тайме проиграли борьбу и подборы. Но после перерыва перевернули игру и, считаю, могли добиться победы. В целом же ничья, думаю, закономерный результат.
Большое количество ничьих у "Рубин" в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию и наказывают за это. Но остается только работать еще больше, по-максимуму. Верю, что победы придут.
Будет ли особой игра со "Спартаком"? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть, "Спартак" это или кто-то еще. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба еще впереди", - цитирует Коновалова Sport24.
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