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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Игорь Коновалов: для "Рубина" каждый матч очень важен, "Спартак" это или кто-то еще

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов прокомментировал ничью с "Уфой" (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

"В первом тайме у нас был хороший момент. Забей мы первыми, игра была бы совсем другой. Да и пропустили очень обидный мяч. Сами не разобрались в несложной ситуации. В первом тайме проиграли борьбу и подборы. Но после перерыва перевернули игру и, считаю, могли добиться победы. В целом же ничья, думаю, закономерный результат.

Большое количество ничьих у "Рубин" в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию и наказывают за это. Но остается только работать еще больше, по-максимуму. Верю, что победы придут.

Будет ли особой игра со "Спартаком"? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть, "Спартак" это или кто-то еще. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба еще впереди", - цитирует Коновалова Sport24.
Теги: Коновалов Рубин
Сегодня, 14:17
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