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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии

Юлия Евтух, находившаяся в отношениях с футболистом Павлом Мамаевым почти пять лет, рассказала о его измене.

"Пашка очень классно умеет заливать в уши, то есть врать. А я ему верила. Однажды уехала на каникулы на неделю. И вот возвращаюсь, Мамаев встречает в аэропорту с букетом роз. Приехали домой. У нас в гостиной пол был выложен белоснежным кафелем, мебель тоже светлых тонов — вдруг замечаю везде черные волосы, прямо клоками валяются. У меня сердце упало. Спросила: "У нас что, кто-то был?" Пашка начал юлить: "Это же твои волосы, просто я не прибирался тут неделю!"

Зашла в ванную — там на шампунях, маслах все крышечки открыты, духи мои наполовину использованы. И он сознался, что да, с ним жила девушка. А ведь в квартире повсюду наши общие с Пашей фотографии, мои вещи! Тем не менее тот факт, что мужчина не одинок, дамочку совершенно не смутил.

Позже общие друзья показали фото этой барышни. Некая Виктория, старше Пашки лет на десять. Рассказали, что она сопровождала Мамаева даже на сборы. При том, что меня-то он никогда не брал, говорил, что там спортивный режим, дисциплина.

Уже позже приятельница просветила меня, что за футболистами ездят так называемые охотницы. Во время сборов селятся в соседних отелях, знакомятся, приезжают по первому зову, готовые воплотить любые фантазии. Дисциплина — да, безусловно. На тренировках. Но ведь ночью никто не будет следить, чем занимаются взрослые мальчики.

Охотницы - это целое сообщество, можно сказать "клуб по интересам". Переходят как трофеи от одного футболиста к другому, третьему. Никто не брезгует, скажем так, использованным товаром.

Это я сейчас спокойно рассказываю об этом. А узнав, что у нас дома в мое отсутствие жила другая, собрала свои вещи и уехала к родителям. По дороге в истерике звонила тете Оле, Пашиной маме. Рыдала в трубку: "Он мне изменял!" Она выслушала и сочувственно произнесла: "Юленька, будь мудрой, делай вид, будто ничего не случилось, ну, было и было", - цитирует Евтух 7days.ru.
Теги: Мамаев
Сегодня, 14:21
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#3  SergioV  Белгород (Сегодня, 15:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тяжело быть одному, когда у тебя так много денег когда ты такой офигенный красавчик!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:05)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
любые фантазии они воплощали вдвоем с кокошей, а это так.. побаловаться)


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:28)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Кабаки и бабы доведут до цугундера.

За что боролся,
как говорится.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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