Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Павел Мамаев: слово "петух" унижает мужское достоинство

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о своём отношении к слову «петух», которым водитель Виталий Соловчук назвал его и нападающего "Зенита" Александра Кокорина перед началом конфликта 8 октября прошлого года.

"Как можно объяснить слово "петухи"? Мы все взрослые люди. Это унижает мужское достоинство. Можно было бы сказать, если бы ему что-то сказали или поцарапали машину. Я его до этой ситуации вообще не видел.

Влияло ли то, что фраза была произнесена при знакомой мне девушке? Дело не в этом. Это оскорбительно. Я себе не позволяю оскорблять кого-то без причины. Это не по-человечески, тем более когда такая компания", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 14:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(5)
#5  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Realist2000,
Это не пак сказал, а водила
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#4  Realist2000   (Сегодня, 15:33)
  • 0
  •  (0)

СЕЙЧАС ПАК СКАЖЕТ,ЧТО ПОД СЛОВОМ ПЕТУХ ОН ИМЕЛ ВВИДУ ЯРКУЮ,ГОРДУЮ И КРАСИВУЮ ПТИЦУ И ЧТО ДАЛЬШЕ? Они будут доказывать что это определение не подходит к данной птице?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#3  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:06)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
прально, какой ещё петух удостоиться в осетии из ствола пострелять))


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#2  Сандр   (Сегодня, 14:56)
  • +6
  •  (14)
online

Это кто срок отбывал, то ДА, а тебе разукрашенному как петух все правильно сказано, взбодрились,распетушились теперь получайте по заслугам и не ропщите.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:45)
  • +5
  •  (13)

а фотки с кокошей в ванной?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама