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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Свидетель: к клубу прибежала девушка и сказала, что Кокорина назвали петухом

Алёна Шинкарёва, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделилась воспоминаниями о начале конфликта футболистов с водителем Виталием Соловчуком.

"Кокорин и Мамаев с нами были. А кто такой Протасовицкий, я не помню. В клубе мы пили. Я пила, за остальными не следила. В "Эгоисте" были часа два – два с половиной. Потом хотели где-нибудь поесть.

Когда начали выходить, прибежала тёмненькая девушка и сказала, что Александра назвали петухом. Она вышла из машины, которая стояла рядом с клубом. Это был белый "мерседес". Как она оттуда выходила, я не видела. К кому она подошла и сказала это, я тоже не видела. Услышала, как начали уже в компании обсуждать: говорили, что Сашу петухом назвали, как так. Все пошли на улицу", - цитирует Шинкарёву "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 15:06
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