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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Павел Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о событиях перед инцидентами 8 октября прошлого года, после которых он и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были помещены под стражу.

"С Кокориным Александром мы знакомы 11 лет уже, мы очень близко общаемся, постоянно общаемся. Это даже не друг, а родственные отношения, ездим вместе отдыхать, когда появляется какая-то пауза. До этого момента мы не виделись, ведь Саша травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не виделись в районе года.

Предполагали ли отметить? Нет, не собирались. Просто встретились и поехали в Москву. Не было задачи что-то отпраздновать – ехали отдохнуть. У каждого были свои дела. Три выходных – это то время, когда мы можем решить свои бытовые вопросы", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 15:24
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#1  safonas   (Сегодня, 15:27)
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вот и решили бытовые вопросы


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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