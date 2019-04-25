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ЦСКА
Краснодар
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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Енисей" - "Оренбург": стали известны стартовые составы

"Енисей" и "Оренбург" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Комолов, Зотов, Огуде, Торбинский, Комков, Соболев.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе, Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.
Теги: Енисей Оренбург
Сегодня, 15:27
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