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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Матч "Динамо" - "Арсенал" на 99% пройдёт на новой арене бело-голубых

Председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил, что матч 30-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Арсеналом" с вероятностью 99% состоится в Москве на стадионе в Петровском парке.

"Вероятность проведения матча "Динамо" - "Арсенал" на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным", - цитирует Зоркова ТАСС.
Теги: Динамо Арсенал
Сегодня, 16:05
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3
(1)
#3  Nastroenie  Москва (Сегодня, 17:53)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем им новый стадион, если за эту команду болеет полторы калеки? Есть только одно настоящее Динамо - Киевское.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 17:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pisto
Вот прикол будет, если на новой арене они оформят путевку в ФНЛ laughing

такой прикол маловероятен...разве что оформят путевку в стыки
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  pisto   (Сегодня, 16:43)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот прикол будет, если на новой арене они оформят путевку в ФНЛ laughing
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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