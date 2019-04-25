Россия РПЛ 2018/19
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Матч "Динамо" - "Арсенал" на 99% пройдёт на новой арене бело-голубых
Председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил, что матч 30-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Арсеналом" с вероятностью 99% состоится в Москве на стадионе в Петровском парке.
"Вероятность проведения матча "Динамо" - "Арсенал" на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным", - цитирует Зоркова ТАСС.
"Вероятность проведения матча "Динамо" - "Арсенал" на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным", - цитирует Зоркова ТАСС.
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