Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Полузащитник "Анжи": дела всё хуже и хуже, на 99% клуба больше не будет

Полузащитник "Анжи" Игорь Удалый рассказал о нынешней ситуации в клубе после поражения махачкалинской команды от ЦСКА (0:2) в 25-м туре Премьер-Лиги.

"Дела всё хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года, скоро будет два года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю, как мы ещё на выезды ездим. Живём в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру, дела только хуже и хуже. Мы на 99% знаем: если команда доживёт до последней игры, её не будет. Команда — банкрот. "Анжи" больше не будет.

Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаёмся в команде, выходим на поле, какие-то ещё очки набираем. Надежды с каждым днём всё меньше и меньше, её и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что всё, это конец", - цитирует Удалого "Матч ТВ".
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 16:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  xxd   (Сегодня, 18:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не надо было в вышку лезть..там другая команда должна была играть.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 17:46)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Остаются тогда два вопроса.Первый:зачем вы тогда играете если не платят,а не разрываете контракт и начинаете поиски другого места работы и второй не менее главный-зачем вылетев из Пл по спортивному принципу,проситься в нее обратно и весь сезон ныть что денег нет?Нет денег,сидели бы в Фнл,состав бы подешевле отыскали и траты ниже были бы.Не тянете?Тогда Пфл,зона Юг и летать никуда не надо и расходы в разы меньше.По средствам жить надо.Надо полагать Анжу думало что им сейчас все долги покроет республика непонятно с чего)


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:08)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Слава Боженьке православному. И аллах не поможет, потому что его нет.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама