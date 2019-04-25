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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Павел Мамаев: Кокорин пытался меня из этой ситуации изначально вытащить

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

"Я признаю нанесённые мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду её нести, какую бы меру пресечения суд ни избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях - это другое. Свои действия я признаю. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращения конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:55
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