Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев: Кокорин пытался меня из этой ситуации изначально вытащить
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.
"Я признаю нанесённые мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду её нести, какую бы меру пресечения суд ни избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях - это другое. Свои действия я признаю. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращения конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
"Я признаю нанесённые мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду её нести, какую бы меру пресечения суд ни избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях - это другое. Свои действия я признаю. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращения конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
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