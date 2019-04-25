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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся

Вратарь "Енисея" Юрий Нестеренко прокомментировал победу над "Оренбургом".

- Игра была напряженной. Вырвать победу в конце - это замечательно.

- Сложилось впечатление, что "Оренбург" хотел задавить "Енисей" физикой и массой.

- Не знаю. В поле так не казалось. Было много длинных передач вперед. Может, поэтому так показалось. Но чтобы задавить - я что-то не увидел.

- Вам насколько понравилась сама игра?

- Нам нужны были очки и мы победили. Двигаемся дальше. Через 2 дня следующая игра. Поляна была сегодня тяжеленькая, но с каждым разом все лучше становится. В следующей домашней игре еще лучше будет.

- Насколько тяжело команде настраиваться на каждую игру?

- Мы профессионалы, выходим на поле и бьемся на 100 процентов. Стараемся не обращать внимание ни на место в таблице, ни на что-то другое.

- Ощещуние, что "Енисей" проиграл 2:1, а не выиграл...

- Ну... не знаю. Может быть просто подустали, выплестнули эмоции. Нужно готовиться к следующей игре.

Rusfootball.info
Теги: Нестеренко Енисей Оренбург
Сегодня, 19:04
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