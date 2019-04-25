Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Вратарь "Енисея" Юрий Нестеренко прокомментировал победу над "Оренбургом".
- Игра была напряженной. Вырвать победу в конце - это замечательно.
- Сложилось впечатление, что "Оренбург" хотел задавить "Енисей" физикой и массой.
- Не знаю. В поле так не казалось. Было много длинных передач вперед. Может, поэтому так показалось. Но чтобы задавить - я что-то не увидел.
- Вам насколько понравилась сама игра?
- Нам нужны были очки и мы победили. Двигаемся дальше. Через 2 дня следующая игра. Поляна была сегодня тяжеленькая, но с каждым разом все лучше становится. В следующей домашней игре еще лучше будет.
- Насколько тяжело команде настраиваться на каждую игру?
- Мы профессионалы, выходим на поле и бьемся на 100 процентов. Стараемся не обращать внимание ни на место в таблице, ни на что-то другое.
- Ощещуние, что "Енисей" проиграл 2:1, а не выиграл...
- Ну... не знаю. Может быть просто подустали, выплестнули эмоции. Нужно готовиться к следующей игре.
Rusfootball.info
- Игра была напряженной. Вырвать победу в конце - это замечательно.
- Сложилось впечатление, что "Оренбург" хотел задавить "Енисей" физикой и массой.
- Не знаю. В поле так не казалось. Было много длинных передач вперед. Может, поэтому так показалось. Но чтобы задавить - я что-то не увидел.
- Вам насколько понравилась сама игра?
- Нам нужны были очки и мы победили. Двигаемся дальше. Через 2 дня следующая игра. Поляна была сегодня тяжеленькая, но с каждым разом все лучше становится. В следующей домашней игре еще лучше будет.
- Насколько тяжело команде настраиваться на каждую игру?
- Мы профессионалы, выходим на поле и бьемся на 100 процентов. Стараемся не обращать внимание ни на место в таблице, ни на что-то другое.
- Ощещуние, что "Енисей" проиграл 2:1, а не выиграл...
- Ну... не знаю. Может быть просто подустали, выплестнули эмоции. Нужно готовиться к следующей игре.
Rusfootball.info
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