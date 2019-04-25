Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся

Вратарь "Енисея" Юрий Нестеренко прокомментировал победу над "Оренбургом".- Игра была напряженной. Вырвать победу в конце - это замечательно.- Не знаю. В поле так не казалось. Было много длинных передач вперед. Может, поэтому так показалось. Но чтобы задавить - я что-то не увидел.- Нам нужны были очки и мы победили. Двигаемся дальше. Через 2 дня следующая игра. Поляна была сегодня тяжеленькая, но с каждым разом все лучше становится. В следующей домашней игре еще лучше будет.- Мы профессионалы, выходим на поле и бьемся на 100 процентов. Стараемся не обращать внимание ни на место в таблице, ни на что-то другое.- Ну... не знаю. Может быть просто подустали, выплестнули эмоции. Нужно готовиться к следующей игре.