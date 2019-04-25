Россия РПЛ 2018/19
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"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (12)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (12)
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Валерий Кичин: довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения
Защитник "Енисея" Валерий Кичин прокомментировал победу над "Оренбургом".
- Довольны качеством игры?
- Главное, что довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения.
- Неужели для команды не важно, насколько красивый футбол она показывает?
- Нам важно в любой игре набирать очки и как минимум подобраться к зоне стыков.
- Насколько тяжелый матч?
- Каждый матч тяжелый. Обе комады хотят выиграть. Сложно.
- Насколько тяжело играть против физически мощной команды?
- Как видите, мы справились.
- Что было в раздевалке? Музыка, танцы?
- Ничего. Все друг друга поблагодарили за победу.
Rusfootball.info
- Довольны качеством игры?
- Главное, что довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения.
- Неужели для команды не важно, насколько красивый футбол она показывает?
- Нам важно в любой игре набирать очки и как минимум подобраться к зоне стыков.
- Насколько тяжелый матч?
- Каждый матч тяжелый. Обе комады хотят выиграть. Сложно.
- Насколько тяжело играть против физически мощной команды?
- Как видите, мы справились.
- Что было в раздевалке? Музыка, танцы?
- Ничего. Все друг друга поблагодарили за победу.
Rusfootball.info
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