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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Валерий Кичин: довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения

Защитник "Енисея" Валерий Кичин прокомментировал победу над "Оренбургом".

- Довольны качеством игры?

- Главное, что довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения.

- Неужели для команды не важно, насколько красивый футбол она показывает?

- Нам важно в любой игре набирать очки и как минимум подобраться к зоне стыков.

- Насколько тяжелый матч?

- Каждый матч тяжелый. Обе комады хотят выиграть. Сложно.

- Насколько тяжело играть против физически мощной команды?

- Как видите, мы справились.

- Что было в раздевалке? Музыка, танцы?

- Ничего. Все друг друга поблагодарили за победу.

Rusfootball.info
Теги: Енисей Оренбург
Сегодня, 19:09
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