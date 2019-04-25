Валерий Кичин: довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения

Защитник "Енисея" Валерий Кичин прокомментировал победу над "Оренбургом".- Главное, что довольны победой. А каким способом - не имеет никакого значения.- Нам важно в любой игре набирать очки и как минимум подобраться к зоне стыков.- Каждый матч тяжелый. Обе комады хотят выиграть. Сложно.- Как видите, мы справились.- Ничего. Все друг друга поблагодарили за победу.