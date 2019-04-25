Россия РПЛ 2018/19
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17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (12)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (12)
16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (34)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (34)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе
На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Вопросы Кокорину задал адвокат Ромашов:
- Следователь Вас оскорблял на первом допросе?
- Да.
"Спорт-Экспресс"
- Следователь Вас оскорблял на первом допросе?
- Да.
"Спорт-Экспресс"
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