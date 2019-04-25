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Ахмат
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Комбаров, Фернандо и Гапонов - в старте "Спартака" на матч с "Арсеналом"

"Спартак" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала".

"Спартак": Максименко, Комбаров, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Мамин, Глушаков, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе.
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 19:36
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9
(1)
#9  Liberator  Монако (Сегодня, 20:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
У Гапонова дебют в ПЛ?

Дебют, дебют.....
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#8  GS  Москва (Сегодня, 20:08)
  • 0
  •  (0)
online

У Гапонова дебют в ПЛ?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 20:02)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Moonspell
А с Жиго что случилось?

В двух матчах привёз четыре гола.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:59)
  • -4
  •  (4)

Да уж..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  LLM   (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Moonspell,
Травма вроде бы
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
#4  Moonspell  Москва (Сегодня, 19:52)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А с Жиго что случилось?
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
#3  Фрэнк Дьюкс   (Сегодня, 19:48)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Робсон
Состав жидковат .

"Стул" твердоват laughing
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#2  Робсон   (Сегодня, 19:46)
  • -4
  •  (4)

Состав жидковат .
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  Фрэнк Дьюкс   (Сегодня, 19:44)
  • -2
  •  (2)

брат на брата smile

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
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