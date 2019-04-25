Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"

"Арсенал" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Спартака".

"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 19:46
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