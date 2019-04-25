Россия РПЛ 2018/19
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17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (12)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (12)
16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (34)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (34)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
"Арсенал" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Спартака".
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Арсенал": Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
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