Россия РПЛ 2018/19
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20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (14)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (14)
16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (35)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (35)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов"
В матче 25-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле проиграли "Уралу" со счетом 0:1.
Чемпионат России
25 тур
"Крылья Советов" – "Урал" 0:1
Гол: Эль-Кабир, 63 (пен.)
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано (Самедов, 82), Мохаммед (Антон, 71), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Емельянов, 81), Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 84).
Предупреждения: Бумаль, 10, Вучичевич, 42, Самарджич, 56, Джано, 80, Годзюр, 89
Чемпионат России
25 тур
"Крылья Советов" – "Урал" 0:1
Гол: Эль-Кабир, 63 (пен.)
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано (Самедов, 82), Мохаммед (Антон, 71), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Емельянов, 81), Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 84).
Предупреждения: Бумаль, 10, Вучичевич, 42, Самарджич, 56, Джано, 80, Годзюр, 89
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