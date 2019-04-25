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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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"Урал" в гостях победил "Крылья Советов"

В матче 25-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле проиграли "Уралу" со счетом 0:1.

Чемпионат России

25 тур

"Крылья Советов" – "Урал" 0:1

Гол: Эль-Кабир, 63 (пен.)

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано (Самедов, 82), Мохаммед (Антон, 71), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Емельянов, 81), Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 84).

Предупреждения: Бумаль, 10, Вучичевич, 42, Самарджич, 56, Джано, 80, Годзюр, 89
Теги: Крылья Советов Урал
Сегодня, 20:24
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(1)
#2  гость   (Сегодня, 20:29)
  • -3
  •  (7)

Урал,молодцы!А самарский шлак с черногорским шарлотаном уверенным шагом идут в фнл,а лучше вообще дармоедов разогнать а из стадика сделать торговый центр!
Регистрация: 21.02.2019 [жалоба]
#1  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 20:25)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Это как понимать?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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