Миодраг Божович: не знаю, где они берут этих Москалёвых, Матюниных

Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича после поражения от "Урала" в матче 25-го тура РПЛ (0:1).– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. "Урал" использовал свое преимущество. Не знаю, где они находят Матюниных, Москалёвых... Они их защищают. Москалев не поставил нам пенальти в Москве, в следующей игре был четвертым судьей на игре "Арсенал" - "Зенит", а потом судил "Динамо" - "Урал". Его вообще не наказали. Сегодня главный момент - это неудаление Бумаля.