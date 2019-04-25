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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Миодраг Божович: не знаю, где они берут этих Москалёвых, Матюниных

Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича после поражения от "Урала" в матче 25-го тура РПЛ (0:1).

– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. "Урал" использовал свое преимущество. Не знаю, где они находят Матюниных, Москалёвых... Они их защищают. Москалев не поставил нам пенальти в Москве, в следующей игре был четвертым судьей на игре "Арсенал" - "Зенит", а потом судил "Динамо" - "Урал". Его вообще не наказали. Сегодня главный момент - это неудаление Бумаля.

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Теги: Божович Крылья Советов Урал
Сегодня, 21:25
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