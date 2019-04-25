Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
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16:28
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14:21
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У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
Миодраг Божович: не знаю, где они берут этих Москалёвых, Матюниных
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича после поражения от "Урала" в матче 25-го тура РПЛ (0:1).
– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. "Урал" использовал свое преимущество. Не знаю, где они находят Матюниных, Москалёвых... Они их защищают. Москалев не поставил нам пенальти в Москве, в следующей игре был четвертым судьей на игре "Арсенал" - "Зенит", а потом судил "Динамо" - "Урал". Его вообще не наказали. Сегодня главный момент - это неудаление Бумаля.
Rusfootball.info
– Играли мы хорошо, в первом тайме создали ряд хороших моментов. Во второй половине у нас также были возможности. Арбитр матча принимал такие решения, от которых нам было трудно. Он должен был удалять Бумеля и давать ему вторую карточку. Это был ключевой момент. После этого судья поставил в наши ворота пенальти. Этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. "Урал" использовал свое преимущество. Не знаю, где они находят Матюниных, Москалёвых... Они их защищают. Москалев не поставил нам пенальти в Москве, в следующей игре был четвертым судьей на игре "Арсенал" - "Зенит", а потом судил "Динамо" - "Урал". Его вообще не наказали. Сегодня главный момент - это неудаление Бумаля.
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